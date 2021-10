Obra busca reflexões de ancestralidade e respeito

Yasmin Assagra

17/10/2021



Em um primeiro momento, é possível imaginar o que um livro que se chama Com Qual Penteado Eu Vou? pode falar sobre beleza ou estética. Mas a obra de autoria da andreense Kiusam de Oliveira diz muito mais que isso.

A história fala sobre ancestralidade, diversidade, gênero, sororidade (sentimento de irmandade, empatia entre as mulheres), virtudes e, claro, o amor.

No livro, a pequena Aisha se prepara para o aniversário de 100 anos de seu bisavô, Seu Benedito. A festa está sendo preparada no quintal de casa. Vai ter música, comida, decoração e o mais importante, a presença da família.

Animada com a celebração, Aisha conversa com os primos sobre penteados e pede para sua mãe caprichar.

Quando a festa começa e os convidados chegam, tudo fica ainda mais especial. Cada um dos 12 primos leva de presente uma virtude importante. Monifa, por exemplo, oferece a generosidade. Kwame, a sensibilidade e Amara, oferta a dedicação.

“Nas comunidades africanas, as virtudes são consideradas presentes para os seres humanos, é algo que faz parte de nós e de nossa história. Quando falamos em virtude, estamos falando também sobre ancestralidade”, afirma Kiusam.

Ao longo do livro, o leitor consegue acompanhar belas ilustrações que retratam as crianças, seus penteados e a diversidade entre eles. Adofo, por exemplo, é albino e o Olujimi tem síndrome de Down.

A obra também ensina a origem de cada nome dos primos e primas. Por exemplo, Jafari significa digno em Suaíli, e tem origem na África Oriental.