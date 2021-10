Maria Lina revela que não vai mostrar o rosto do filho que teve com Whindersson Nunes

14/10/2021 | 16:11



Maria Lina desabafou sobre maternidade nesta quinta-feira, dia 14. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, por lá, decidiu responder algumas dúvidas dos seguidores, principalmente a respeito de seu filho com Whindersson Nunes, João Miguel, que morreu logo após o parto. Ela conta que por mais que tenha sido uma experiência difícil não vai desistir de ser mãe outra vez.

Não abro mão desse sonho por nada nem ninguém, escreveu.

A catarinense também afirmou que o João não nasceu por cesária e depois completou dizendo que não irá expor a imagem do bebê na internet.

A foto do João é algo muito íntimo, tanto para mim, quando para nossa família. Não pretendo mostrar.

Outro assunto que entrou em pauta foi o seu aniversário, no início de outubro. A perda do filho transformou a data num momento complicado, segundo ela.

A semana do meu aniversário foi desafiadora para mim. Porque eu sabia que era para ter meu João comigo, então, me cerquei de pessoas que realmente me amam e fui muito forte, mais uma vez. Curti, dancei, brinquei, me diverti, porque é assim que o João queria me ver. Feliz.