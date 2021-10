Comissões rejeitam pedido de Claudinho para excluir Charles

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021 | 00:40



As comissões processantes instauradas na Câmara de Rio Grande da Serra para analisar pedidos de impeachment contra o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) rejeitaram o pleito do tucano para impedir que o presidente da casa, Charles Fumagalli (PTB), participe de votações do episódio.



Ontem houve reuniões dos dois blocos – um apura denúncia de fura-fila da vacinação entre servidores comissionados e outro investiga a falta de resposta de requerimentos formulados por vereadores. As duas comissões votaram pelo prosseguimento dos trabalhos, afastando todos os pedidos iniciais de Claudinho, que, além do impedimento de Charles, solicitou que os grupos arquivassem as denúncias.



O Diário mostrou ontem que Claudinho tentou tirar Charles dos trâmites legislativos envolvendo os pedidos de cassação sob alegação que o presidente da Câmara é irmão da vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB) e que teria interesse na queda de Claudinho para que sua irmã pudesse herdar a cadeira de prefeita da cidade. O tucano também incluiu os deputados Alex Manente (Cidadania, federal) e Carla Morando (PSDB, estadual) no rol de testemunhas, apesar de os dois serem de São Bernardo.



A conclusão das comissões acerca da solicitação contra Charles foi a de que o regimento interno ou a LOM (Lei Orgânica do Município) não dispõem de instrumentos proibitivos de participação nesses casos. Com o prosseguimento da investigação, serão marcadas as oitivas dos investigados e testemunhas arroladas aos processos. Não há data, porém, para o depoimento.



As duas comissões são dominadas por oposição a Claudinho. Claudinho Monteiro (PTC) é presidente do bloco que apura a representação de um munícipe com alegação que o chefe do Executivo não responde requerimentos dos vereadores. Tem ao seu lado Bibinho (Cidadania), como relator, e Benedito Araújo (PSB) como componente. Já a comissão processante sobre o relatório final da CPI do Fura-fila da vacinação contra a Covid-19 tem Marcelo Cabeleireiro (PSD) como presidente, Marcos Costa, o Tico (DEM), como relator e José Carlos (Cidadania, este o único governista nas duas alas) como último integrante.



A Câmara chegou a afastar Claudinho, que recorreu e ganhou na Justiça o direito de exercer o mandato.