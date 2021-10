Eduardo Leite terá evento em Sto.André

Raphael Rocha



14/10/2021 | 00:01



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estará em Santo André no domingo, para evento das prévias tucanas capitaneado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) – que tem sido um dos coordenadores do projeto de Eduardo na legenda. A atividade, marcada para um bufê no bairro Campestre, tende a ser divisor de águas para o tucanato regional. Em que pese o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), aliado do governador paulista João Doria (PSDB), ter grande influência nos diretórios da legenda pela região, tem crescido volume de militantes que querem apoiar Eduardo Leite na disputa interna. Recentemente, o diretório de Ribeirão Pires, presidido por Flávia Dotto (PSDB), mulher do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), em vez de deliberar pelo apoio irrestrito a Doria, fechou acordo por liberar os filiados – o que foi considerada vitória para o time de Eduardo Leite.



BASTIDORES

Briga

Confusão se instalou no gabinete do vereador Almir do Gás (PSDB), de São Bernardo, ontem pela manhã, na hora da sessão. A mulher e a filha do parlamentar foram ao escritório do tucano para cobrar de problemas de ordem particular. O clima esquentou, com a filha do vereador quebrando um computador pessoal de Almir. Houve discussão até mesmo com a GCM (Guarda Civil Municipal), deslocada para acalmar o ambiente.

Repúdio – 1

A Câmara de São Bernardo aprovou moção de repúdio ao secretário paulista de Educação, Rossieli Soares, alegando que a pasta não tomou providências com o fato de duas escolas estaduais da cidade – a EE Maurício de Castro, na Vila São Pedro, e a EE Nelson Monteiro, Ferrazópolis – terem promovido o Dia da Visibilidade Trans. Na visão do Legislativo, o assunto remete ao ensino de ideologia de gênero nas escolas.

Repúdio – 2

“O projeto de lei que deu origem ao Plano Municipal de Educação teve iniciativa no governo do Partido dos Trabalhadores e esta Câmara, composta por representantes do povo são-bernardense, aprovou a proposição no dia 28 de dezembro de 2015, que continha norma proibitiva da implementação de qualquer orientação relacionada à ideologia de gênero ou a categorias associadas, geralmente caracterizadas pelas categorias ''diversidade de gênero'', ''identidade de gênero'', ''gênero'' e orientação sexual em todo o sistema municipal de ensino. É, inclusive, uma ironia a prática aqui repudiada ser realizada durante o governo do PSDB”, diz o texto da moção de repúdio.

Repúdio – 3

A moção de repúdio foi assinada pela bancada de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O tucano, aliás, tenta se viabilizar como vice na futura chapa encabeçada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), em projeto patrocinado pelo governo de João Doria (PSDB).

Candidatura confirmada

O atual presidente da OAB paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, registrou ontem sua candidatura à reeleição na eleição interna. O advogado Leandro Petrin, com forte atuação no Grande ABC, e o presidente da Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), Luis Ricardo Davanzo, ex-presidente da subsecção em São Bernardo, acompanharam o protocolo.

Alternativa

O deputado estadual Campos Machado, presidente paulista do Avante, um dos articuladores da provável chapa entre Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB), tenta filiar o apresentador José Luiz Datena à legenda e colocá-lo como alternativa para concorrer ao Senado pelo seu partido.