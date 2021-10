Gestão Filippi prepara pente-fino no Ipred

Júnior Carvalho

O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), prepara pente-fino nos balancetes do Ipred (Instituto de Previdência de Diadema), autarquia responsável pela aposentadoria dos funcionários públicos municipais. A gestão contratou assessoria para realizar o chamado estudo atuarial, que medirá a saúde financeira do instituto e indicará o futuro do regime próprio da Previdência na cidade.

O contrato, no valor total de R$ 11,4 mil, é com a empresa Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, que analisará a atual situação do Ipred, como número de beneficiários, expectativa de vida dos servidores e traçará o deficit técnico da autarquia. Deve identificar, portanto, se as atuais receitas do instituto, como número de contribuintes, são suficientes para garantir o Ipred de pé nos próximos anos. “Fizemos o recadastramento de todos os trabalhadores da ativa e dos inativos. Essas informações é que vão dar subsídio para que a empresa faça essa análise”, frisou o diretor-superintendente do Ipred, Rubens Xavier.

Nos últimos anos, a saúde financeira do instituto foi colocada em xeque em decorrência dos frequentes calotes da Prefeitura nos repasses da contribuição patronal. Na gestão passada, até o então prefeito Lauro Michels (PV) deu prazo de validade para o Ipred. Em 2019, afirmou que o instituto quebraria “em cinco anos”.

A partir de janeiro, porém, a gestão Filippi lançou mão de iniciativas visando recuperar o instituto. Além de repactuar os débitos do Paço com o Ipred – parcelou cerca de R$ 320 milhões até 2038 –, aumentou a alíquota patronal, de 14% para 16%. Por outro lado, tomou polêmica medida de suspender a chamada alíquota suplementar, um repasse extra que era feito pela Prefeitura para garantir o equilíbrio financeiro do instituto. “É justamente com esse estudo atuarial que saberemos o que será preciso fazer daqui para frente”, explicou Rubens, sem cravar o retorno da alíquota suplementar.

Atualmente, são cerca de 6.000 funcionários na ativa no Parque do Paço e 3.200 inativos, o que representa pouco menos de dois servidores para cada aposentado. Rubens também evitou tecer críticas à ampliação da terceirização da Saúde em Diadema, no âmbito do contrato com a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o que poderia comprometer o futuro do regime próprio da Previdência na cidade. “A Prefeitura tem contratado novos servidores e retomado os concursos. E isso é positivo”.