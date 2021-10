Virginia Fonseca é acusada de plágio após anunciar podcast: - Já tem esse nome, né?

13/10/2021 | 14:10



Na última terça-feira, dia 12, Virginia Fonseca deixou os fãs animados ao anunciar que lançaria um podcast ao lado de Camila Loures chamado PodCats. A informação, no entanto, rendeu uma acusação de plágio por parte da influenciadora digital Andreza Japa Chimenes, que diz ter inventado esse nome bem antes de Virginia surgir com a ideia.

Através dos Stories do Instagram, Japa revelou estar angustiada com a situação, explicando que é muito fã da esposa de Zé Felipe e de Camila, mas que o uso do nome já existente a deixou transtornada:

- Estou me tremendo de nervosa. Antes de começar a gravar isso aqui, eu quero já falar que eu sou muito fã da Virginia e da Camila Loures. Eu sou muito fã! Mas a minha amiga Lud, tem dois meses já que ela fez um podcast, se chama PodCats. Eu que inventei esse nome, já tem dois meses que ela fez. Vocês podem procurar! Agora a Virginia e a Camila Loures vão lançar um podcast com esse mesmo nome.

Na sequência, Andreza ainda pediu que os internautas marcassem a dupla famosa nas redes sociais para avisá-las que o nome já existia, e ainda lamentou que a pouca visibilidade da amiga seja motivo para que seu podcast seja plagiado:

- Já tem esse nome, né? Se vocês puderem marcar elas para reverem esse nome porque já existe. Tudo bem que a Lud é minha amiga e está no comecinho. Eu fui a primeira pessoa a gravar com ela, não é um podcast internacional, cheio de coisa chique, porque a Lud está começando. Estou muito chateada com isso.

Horas depois do desabafo de Japa, no entanto, ela voltou às redes sociais em uma séire de vídeos nos quais aparece chorando e afirmando ter sofrido ataques de internautas por criticar a suposta cópia da mãe de Maria Alice. Além disso, alguns afirmam que ela não foi a primeira a criar o termo PodCats, já que um outro podcast de mesmo nome já existiria no YouTube há dois anos. Vixi!

Até o momento, Virginia e Camila ainda não se pronunciaram sobre o assunto nas redes sociais.