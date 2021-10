Rapper Tyga é preso por violência doméstica e liberado após pagar fiança

13/10/2021 | 08:10



Tyga foi preso na última terça-feira, dia 12, após ser acusado de agressão pela ex-namorada, Camaryn Swanson - ele foi autuado por crime de violência doméstica segundo anunciou o departamento de polícia de Los Angeles no Twitter.

De acordo com informações do Radar Online, o cantor foi solto após pagar uma fiança no valor de 276 mil reais e o caso deverá ser analisado pelo Gabinete do Promotor Público de Los Angeles.

Michael Ray Nguyen-Stevenson foi até a delegacia às nove da manhã para falar sobre as denúncias de sua ex e, depois de uma breve reunião, as autoridades resolveram prender o rapper.