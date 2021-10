Em A Fazenda 13, a Roça da semana é formada por Gui Araújo, Aline Mineiro, Victor Pecoraro e Dayane Mello

13/10/2021 | 01:10



Formação de Roça em A Fazenda 13 é sinônimo de muita confusão!

Tudo começou com o vencedor da Prova de Fogo, Bil, abrindo as chamas do poder só para ele. O peão ficou com a chama amarela e entregou a vermelha para Gui Araújo.

Bil abriu sua chama, que dizia: O dono deste poder está imune e deve imunizar mais um peão.

Ele decidiu imunizar Dynho.

E então foi dado início a formação de Roça.

Rico Melquiades começou questionando sobre se seu poder como Fazendeiro da semana era realmente supremo. A apresentadora, Adriane Galisteu, explicou que tudo depende, porque não sabemos o que há na chama vermelha. O Fazendeiro não gostou muito disso, alegando que então o poder dele não era supremo.

Reclamação feita, Rico decidiu indicar Gui Araújo para a Roça, dizendo que ele um dos mais manipuladores do jogo.

Aí foi hora de abrir a chama vermelha para todos. Nela, havia os dizeres: O voto do dono deste poder vale dois.

A casa começou a votar, e durante a votação, Rico e Lary Bottino iniciaram um belo de um bate-boca por conta de amizades.

E não parou por aí, a peoa, que estava quietinha no jogo até então, seguiu discutindo, votou na Aline Mineiro, mandou o Rico parar de falar porque era vez dela, mas quando foi a vez da Aline se defender e dar seu voto, Lary a cortou para continuar falando e disse que falaria quando quisesse.

Gui Araújo, cujo voto tinha peso dois, votou em Aline, o que resultou em sete votos para ela e a colocou no segundo banco da berlinda.

Depois, a treta entre Lary e Rico ainda teve continuação e seguiu até os intervalos comerciais.

Aline então precisou puxar alguém da baia para a Roça com ela, e escolheu o Victor Pecoraro.

Para finalizar, foi feito um jogo de Resta Um para selecionar quem seria o quarto indicado. Um peão foi salvando o outro e quem restou foi Dayane Mello. A peoa vetou Gui Araújo de participar da Prova do Fazendeiro, ou seja, ele está oficialmente na Roça sem chances de se salvar.