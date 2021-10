Títulos de cidadão a Alckmin e Skaf

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/10/2021 | 00:32



A provável aliança entre os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB), junto do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), de olho na eleição ao governo do Estado no ano que vem, já mobiliza a classe política de Santo André. Tanto que os vereadores Renatinho do Conselho (Avante), Carlos Ferreira (PSB) e Toninho Caiçara (PSB) apresentaram título de cidadão andreense a Alckmin e a Skaf. Sobre Alckmin, o trio destaca os anos em que o tucano esteve à frente do Palácio dos Bandeirantes, apostando em obras como Hospital Estadual Mário Covas, CRI (Centro de Referência do Idoso) no AME de Santo André e Fatec (Faculdade de Tecnologia). Para Skaf, a justificativa foi pelos anos de atuação à frente da Fiesp, fortalecendo a indústria andreense, bem como o aprimoramento dos cursos profissionalizantes ministrados pelo Sesi e pelo Senai. A articulação das homenagens foi feita pelo secretário de Administração, vereador licenciado Almir Cicote (Avante).

Estrutura

O bloco deve ficar desenhado com Alckmin candidato ao governo do Estado fora do PSDB – PSD e União Brasil (sigla formada a partir da fusão entre DEM e PSL) estão no páreo –, França como seu vice (repetindo a dobrada vitoriosa de 2014) e Skaf postulante ao Senado distante do MDB – o PSD também está na briga pela filiação.

Nova polêmica – 1

Mais uma vez o perfil nas redes sociais do deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, gerou polêmica na classe política local. O parlamentar publicou a capa do jornal Extra, do Rio de Janeiro, que mostra pessoas em busca de ossos em um açougue – a imagem viralizou até para fora do País. “Ver essa capa é um choque e uma tristeza. A dor da fome retornando ao Brasil”, escreveu Alex, que recomendou o aumento de programas sociais e a criação de renda e rede de proteção aos mais vulneráveis.



Nova polêmica – 2

O vereador Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo e amigo da família Bolsonaro, reagiu fortemente à postagem de Alex Manente. “Você é o deputado mais cara de pau que existe. Vida de luxo e vem querer pagar de assistente social. Vira homem, moleque.”



Candidaturas da Rede

A Rede Sustentabilidade se estrutura no Grande ABC para lançar candidatos a deputado na eleição do ano que vem. A ambientalista Raquel Fernandez Varela, de Santo André, a ativista Rô Marks e o professor Sérgio Galvão, ambos de São Bernardo, devem disputar cadeira de deputado estadual. Para deputado federal, o advogado ambientalista Virgílio Alcides de Farias, de Diadema, tende a ser o candidato único. A legenda não trabalha, porém, com candidatos ao governo do Estado nem ao Senado por São Paulo.



Música e recado

O vídeo divulgado pelo time que defende o governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB não foi bem digerido pelo grupo do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), aparecem em roda de samba cantando e tocando a música É Tarde Demais, sucesso de Raça Negra, cujo refrão icônico é “Você jogou fora o amor que te dei”. Os blocos estão rachados há tempos e aliados de Alckmin têm defendido que o presidenciável do PSDB seja o governador gaúcho Eduardo Leite.



Fé

Ex-prefeito de São Bernardo e presidente do PT estadual, Luiz Marinho acompanhou a celebração pelo dia de Nossa Senhora Aparecida no santuário na Pauliceia, em São Bernardo, em missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini.