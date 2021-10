CVC diz que ataque hacker não ocasionou vazamentos de dados

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/10/2021 | 10:58



A CVC, maior operadora de turismo do Brasil, com sede em Santo André, disse ontem que não foi identificado qualquer vazamento de dados de terceiros com o ataque hacker que a companhia sofreu em 2 de outubro. A informação consta de comunicado ao mercado assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Marcelo Kopel.

“A Companhia esclarece que, até o momento, não foi identificado qualquer vazamento de dados da Companhia, suas controladas, seus clientes e/ou parceiros, incluindo quaisquer dados pessoais”, informa o comunicado. Reportagem do Diário publicada na sexta-feira revelou que consumidores têm procurado as lojas com medo de que ataque tenha exposto informações confidenciais, como as do cartão de crédito.

No mesmo comunicado, a CVC revela que “obteve progresso” no restabelecimento dos sistemas afetados pelo ataque ransomware. Já estariam restaurados “parcialmente” a funcionalidade dos equipamentos responsáveis pela contabilidade, contas a pagar e ERP (Enterprise Resource Planning), que é a plataforma integrada de gestão.

As vendas de passagens e pacotes turísticos continuam suspensas, o que traz prejuízo diário de R$ 30 milhões para a CVC e os lojistas. Fonte de mercado ouvida pelo Diário diz que os hackers exigem R$ 11 milhões de resgate, a serem pagos em criptomoeda, o que dificulta o rastreamento, para liberar o acesso da empresa aos sistemas – a operadora não confirma essa informação.