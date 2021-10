Futebol. Os presentes que Memória recebeu

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/10/2021 | 00:01



Em 2 de outubro de 1921, o Ribeirão Pires FC receberia, em seu campo, o quadro de futebol da Faculdade de Medicina, para um amistoso entre os primeiros quadros.

Não sabemos o resultado, o que significa mais um desafio ao memorialista Pedro Cordeiro, sempre preocupado com a história da sua cidade.

Cf. Memória, 3 de outubro de 1921

----

A resposta de Pedro Cordeiro veio instantaneamente: “Segue documento do resultado do jogo. Entrei em contato com o professor Hamilton Gonçalves Dias, que gentilmente nos atendeu e levantou o documento, diga-se, belo documento”.

E aqui está, gentil leitor, a ficha técnica de Ribeirão Pires 4, Faculdade de Direito 2, inclusive com os nomes dos jogadores do Ribeirão que marcaram os gols um século atrás, Grecco e Prisco presentes. Gol de placa ao Ribeirão Pires FC. Gratidão, Hamilton e Cordeiro.

Naquele tempo, pelos resultados obtidos, observa-se que o Ribeirão Pires tinha um esquadrão. Memória já publicou a notícia de um amistoso realizado em 9 de outubro de 1916, com a vitória do Ribeirão sobre o River Plate da Capital por 4 a 1 (1 a 0 para os locais na preliminar).

Aos visitantes foi oferecido chope e sanduíches. A delegação do River Plate retornou pelo último trem.

E QUE LIVROS, GENTE...

São duas enciclopédias, verdadeiramente. Os amigos do Memofut – Alexandre Andolpho Silva, Domingos Antonio D’Angelo Jr e Luiz Domingos Romano – nos presentearam com o livro 125 anos de História, a Enciclopédia do Futebol Paulista, 554 páginas, com concepção e coordenação de Rodolfo Kussarev, que montou bela equipe de pesquisa e edição. Obra da Federação Paulista da Futebol, da gestão atual de Reinaldo Carneiro Bastos.

Este livro focaliza todos os campeonatos paulistas, incluindo os da Segunda e Terceira Divisões, onde mais aparecem clubes do Grande ABC. O futebol feminino é focalizado, em números, fotos e histórias. Todos os distintivos dos nossos clubes, incluindo o do Ribeirão Pires FC, por exemplo, ou o do Meninos FC de Rudge Ramos. Pelé recebe homenagem especial. Um livro que só pode ser consultado numa mesa espaçosa, como comentou o querido Sr. Domingos do Memofut.

OUTRO GOLAÇO

E quando as emoções da Memória começavam a se aquietar, um novo presente, este vindo do Museu do Futebol, por deferência do bibliotecário Ademir Takara e com a mão amiga do Luiz Romano: o primeiro volume de O Caminho da Bola, de Rubens Ribeiro, com todos os jogos do Campeonato Paulista entre 1902 e 1952, e uma apresentação belíssima de Oberdan Catani, o grande arqueiro do Palestra/Palmeiras e Seleções Paulista e Brasileira, que escreve:

- Alguns amigos costumam dizer que sou muito saudosista. Sou mesmo. Recordar é viver. Nos dias de hoje ninguém se lembra mais dos cantores e dos jogadores do passado.

E lá vai Oberdan relembrando nomes e fatos, ilustrando e bem o trabalho de Rubens Ribeiro. Este primeiro volume (687 páginas) foi lançado no ano 2000 pela FPF, gestão do presidente Eduardo José Farah. O levantamento é completado com os volumes 2 e 3.

GRATIDÃO, AMIGOS...

Gente, que mais dizer? Descobrimos o acervo do Ribeirão Pires FC. E temos à mão duas enciclopédias fantásticas do futebol paulista. São fontes maravilhosas a serem sempre consultadas e citadas aqui em Memória.

Diário há meio século

Domingo, 10 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1661

Basquete Masculino – São Caetano EC derrota o Espéria por 59 a 55, em seu ginásio, pelo Campeonato da Grande São Paulo.

Pelo São Caetano jogaram e marcaram: Zeca (dez pontos), Luiz Antonio (um), Mauro (sete), Paulinho (21), Braido (oito), Borracha (oito), Maurinho (quatro) e Edson.

Literatura – O Menino Que Queria Ser Estrela, de Eduardo Moreira, foi lançado ontem (9 de outubro de 1971), com tarde de autógrafos no supermercado Pão de Açúcar Jumbo, em Santo André.

Em 11 de outubro de...

1916 – Para suplentes na chapa de juízes de paz em Ribeirão Pires são indicados Luiz Botacin e José Cheli. 1951 – Em 4 de outubro, um caminhão da Força Pública, conduzindo seis soldados e seis cavalos para o policiamento de um comício em São Bernardo, choca-se com um ônibus do Expresso Brasileiro no km 18 da Via Anchieta. Os dois veículos incendeiam-se. Morrem o motorista do ônibus e um passageiro, com 24 feridos. - Sociedade Portuguesa de Beneficência de São Caetano inicia a construção do seu hospital. - Segunda Divisão de Futebol. Jogos do domingo, dia 7 de outubro, envolvendo equipes da região: em São Bernardo, Palestra local 2, Estrela da Saúde 3; em Santo André, Corinthians local 6, Paulista de Jundiaí 0; em Taubaté, Taubaté 0, EC São Bernardo 0. 1966 – Pelé e Zito, craques do Santos FC, visitam as obras do Centro de Assistência à Infância de Santo André, futura Faisa, obra do Lions localizada à Praça Juca Quito. 1986 - Prefeito Newton Brandão abre a VII Feira do Livro de Santo André, no Parque Duque de Caxias, hoje Celso Daniel. - Em São Caetano é inaugurada a Praça Vereador Sebastião Lauriano dos Santos, no bairro Barcelona. Hoje - Dia do Deficiente Físico: lei estadual número 2.795, de 16 de abril de 1981, proposta pelo deputado Osmar Ribeiro Fonseca, de São Caetano.

Santos do dia