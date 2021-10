Com a volta de O Clone, Giovanna Antonelli ganha presente inusitado de Carla Diaz

08/10/2021 | 16:10



Giovanna Antonelli recebeu um presente inusitado de Carla Diaz para comemorar a volta da novela O Clone. Muito ouro? Não! A ex-BBB foi um pouco mais singela e mandou um hijab, uma espécie de lenço usado pelas mulheres mulçumanas.

Televisionada em 2001, a produção foi um verdadeiro sucesso e marcou uma geração com falas inesquecíveis. Ao participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, Giovanna conta:

- Quem diria, 20 anos depois e O Clone com todo esse alcance. A novela foi muito especial, trazia uma cultura desconhecida por grande parte do público, a magia do Oriente. Eu aprendi tanta coisa... toda a minha trajetória me deu base para eu chegar a Jade, a minha primeira protagonista. E fui a última atriz a ser pensada para viver a personagem.

Com o presente em mãos, a atriz gravou um vídeo para as redes sociais. Aos risos, ela diz:

- Não sei mais segurar o pano.