Amizade de Sasha Meneghel e Bruna Marquezine ficou estremecida após o casamento da modelo, diz jornal

07/10/2021 | 10:10



Bruna Marquezine e Sasha Meneghel podem até ter lançado recentemente uma coleção de roupas chamada BFF - sigla para Best Friends Forever, em português, Melhores Amigas para Sempre -, mas a amizade das duas não estaria passando pelos melhores momentos. De acordo com o jornal Extra, as duas já não são mais tão próximas quanto antes - e o afastamento teria aumentado após o casamento da loira.

De acordo com o veículo, uma das maiores provas de que Sasha e Bruna não andam em bons termos é a pequena quantidade de registros da dupla durante a Semana de Moda em Paris. Nas redes sociais, o único registro conjunto compartilhado pelas amigas de infância foi durante o desfile da estilista Isabel Marant - mas o jornal alega que elas estiveram juntas em diversas outras situações.

A linha de roupas que as amigas lançaram junto a uma loja de departamentos, aliás, também não teria ocorrido da melhor forma. Fontes do veículo afirmam que, nos bastidores do projeto e dos ensaios fotográficos, o clima não era dos melhores e já não havia mais sintonia entre a modelo e a atriz. No geral, a relação entre as duas estaria se distanciando cada vez mais desde o casamento de Sasha Meneghel e João Figueiredo.

O Extra ainda relembra que Bruna acabou sendo como um cupido para os pombinhos. Acontece que os dois teriam se conhecido dentro da casa da atriz, em encontros religiosos para os quais a cantora Priscilla Alcântara tinha o costume de levar João. Depois que Sasha terminou com o ator Bruno Montaleone, em junho de 2019, ela teria passado a frequentar essas reuniões, nas quais se tornou amiga de Figueiredo.

Vixi! Será que a relação está estremecida mesmo?

Procurados, representantes das duas artistas ainda não retornaram com comentários sobre o assunto.