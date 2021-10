2004 Filippi em Diadema. Volpi em Ribeirão Pires. Kiko em Rio Grande da Serra. Em Mauá, mistério...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/10/2021 | 08:49



Não faltou emoção na eleição 39 da história do Grande ABC na linha Mauá a Rio Grande da Serra, mas em Diadema os corações bateram ainda mais fortes numa virada sensacional do PT sobre o PSDB.

Escreveu o Diário, na manchete da segunda-feira, 1º de novembro de 2004, com os resultados de dois segundos turnos:‘O PT mostrou força e reelegeu os prefeitos de Santo André e Diadema. O PSDB do governador Geraldo Alckmin ficou com apenas Rio Grande da Serra – mas apoiou os vencedores em São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, onde os prefeitos eleitos eram do PSB (Dr. Dib), PTB (Auricchio) e PV (Volpi). Naquele momento, a incógnita permanecia em Mauá, que apostou no PT, seria governado a princípio pelo PL, depois pelo PV e que poderia ter um prefeito do PSB. Mas esta é uma história que fica para amanhã. Por hoje...

851 – Sufoco em Diadema. No primeiro turno, ganha o tucano José Augusto; no segundo turno, virada do prefeito reeleito, o

petista José de Filippi Junior. Em todas as situações, contagem voto a voto, já na era das urnas eletrônicas.

852 – No primeiro turno, seis candidatos diademenses: José Augusto, 106.263 votos (48,53%); Filippi, 96.521 (44,08%); Gilson Menezes (PL), 12.924; Francisco Luna (PFL), 2.541; Ivanci (PSTU), 363; e Professor César (PRTB), 359 votos.

853–No segundo turno, avirada: Filippi, com Joel Fonseca Costa de vice, 111.333 votos; José Augusto, 110.779. Uma vitória com a diferença de apenas 554 votos. E Filippi seguia para o seu terceiro mandato.

854 – À Câmara Municipal de Diadema, uma boa renovação: apenas oito vereadores conseguem se reeleger, entre eles o

veteranoMiltonCapel.Cida Ferreira foi a mais votada, com 4.686 votos, numa bancada feminina completada por Irene dos Santos, Marion Alves de Oliveira e Regina Gonçalves. Entre os novatos, um futuro prefeito, Lauro Michels Sobrinho, cujo tio fora duas vezes prefeito.

855 – Em Ribeirão Pires, cinco candidatos a prefeito e uma boa disputa: o novato Clóvis Volpi, o veterano Valdírio Prisco, o

vice-prefeito petista Jair Diniz, o tucano César de Carvalho e o candidato do Prona, Luiz Francia, na onda do “meu nome é

Enéas”.

856 – A manchete do Diário não deixa dúvidas: ‘Eleição de Clóvis Volpi dá novo perfil político a Ribeirão Pires’: Volpi (PV),

com Dr. Jorge Luis Mitidiero Bussanra de vice, 16.023 votos (38,73%); Valdírio Prisco (PMDB), 13.864 (33,51%); Jair Diniz (PT), 8.010; César de Carvalho (PSDB), 3.005; e Luiz Francia (Prona), 468 votos.

857 – Menos da metade dos vereadores se reelegeu em Ribeirão Pires.O campeão de votos foi Gilson Hamada, com 1.888 votos. Entre os reeleitos, um futuro prefeito, Saulo Benevides. Reeleita, uma única mulher, Professora Elzinha – Sonia Garcia e Mara Ribeiro Moraes não conseguiram novas cadeiras.

858 – Em Rio Grande da Serra, a vitória de Adler Kiko Teixeira (PSDB), com Helenice de Arruda de vice – a segunda mulher

a ocupara a vice-prefeitura da cidade, depois de Maria Rita Serrano, sem se esquecer de Irinéia José Midolli, que foi prefeita

de Rio Grande da Serra entre 1973 e 1977.

859 – Foram cinco os candidatos a prefeito: Kiko, com 11.414 votos (48,34%); Cafu (PT), que aparecia em primeiro nas pesquisas, 7.837 (33,19%); Gilvan Mendonça (PPS), 2.287; Valmir Copina (PFL), 1.855; e Antonio Angelo (PSTU), 218 votos.

860 –Na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, redução no número de vereadores (nove, contra 15 da gestão que se

encerrava); e renovação, com apenas quatro reeleitos, entre os quais Claudinho da Geladeira, futuro prefeito. O mais votado

em 2004 foi um novato, Anderson Guijarro, com 590 votos. Entre os nove, nenhuma mulher.

Diário há meio século

Quinta-feira, 7 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1658

Música – A Orquestra Sinfônica de Santo André, sob a regência de Tibor Reisner, fazia sua primeira apresentação.

Local: Teatro Municipal.

Basquete Masculino – São Caetano estreava com derrota no Campeonato da Grande São Paulo: perdeu em casa para

o Paulistano por 58 a 57, e jogando com Paulinho, Celso, Mauro, Braido, Zeca, Mario e Luiz Carlos.

Em 7 de outubro de....

1946 – Em festa, pracinhas brasileiros são recepcionados em São Caetano.

1951 – Santos sediava os XVI Jogos Abertos do Interior, com a participação de 79 cidades. Da região, apenas Santo André

enviou delegação. Mesmo com as derrotas da última rodada da Segunda Divisão de Profissionais, os times da região faziam de boa a regular participação entre os concorrentes da Zona Sul: São Caetano EC e Corinthians de Santo André dividiam a

liderança; EC São Bernardo estava em sexto lugar e o Palestra, de São Bernardo, em sétimo.

1956 – Prefeito Pedro Dell’Antonia consigna no orçamento de 1957 de Santo André a verba de 10 milhões de cruzeiros

destinados à construção de um viaduto sobre o leito da EF Santos a Jundiaí. Ir de um lado a outro da cidade se fazia

pelas cancelas da estrada de ferro, chamadas de porteiras. Nota – O viaduto seria construído e receberia o nome do

prefeito. Seria o segundo do gênero na região. O primeiro foi o Viaduto dos Autonomistas, em São Caetano.

2016 – A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Marlene, em São Bernardo, no seu Jubileu de Ouro, recebe a

Medalha João Ramalho, em sessão solene realizada na Câmara Municipal.

Hoje

Dia do Compositor Brasileiro

Santos do Dia

Osita. Viveu no século VII

Nossa Senhora do Rsoário. Festa instituída em 1571 para celebrar uma vitória dos cristãos em batalha naval. Os cristãos

lutaram em meio à recitação do rosário