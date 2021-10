PL de Santo André promove evento pró-Ana Carolina

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/10/2021



O PL de Santo André, do vice-prefeito Luiz Zacarias, promoveu ontem encontro com filiados da legenda com tom de exaltação à primeira-dama Ana Carolina Serra, provável candidata a deputada estadual com suporte do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) no pleito do ano que vem.

Presidente do Núcleo de Inovação Social da cidade, Ana tem evitado cravar candidatura, mas até o próprio prefeito já admitiu o projeto eleitoral em agendas públicas. Foi nesse contexto em que o PL andreense promoveu o ato pró-Ana Carolina, em bufê da cidade. O evento estava marcado para às 19h, mas só iniciou uma hora e meia depois justamente à espera da primeira-dama.

“A gente veio prestigiar, afinal de contas, o partido é do nosso vice, do Zacarias. E é importante um evento organizado por mulheres, de um partido presidido por uma mulher (Viviane Cardoso)”, frisou Ana, ao desconversar sobre possível filiação à legenda. “A gente vai deixar para pensar um pouquinho nessa parte política mais para o ano que vem.Ainda temos que superar esta etapa da Covid, as ações de Natal do núcleo. A partir daí a gente começa a pensar de fato nessa questão, se vamos sair (candidata) ou não. De qualquer forma, a região merece e precisa de um representante, a gente sabe disso”, destacou.

Zacarias também tentou minimizar o debate eleitoral, porém rasgou elogios à Ana Carolina. “Ela veio como convidada para falar dos projetos sociais da cidade, para apresentar para o partido o que tem sido feito pela Prefeitura. Esse é o foco principal. Lógico, convite (para se filiar) tem. Qual partido não quer essa mulher junto? O PL está à disposição, com certeza”, disse.