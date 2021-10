2004 Avamileno em Santo André. Dib em São Bernardo. Auricchio em São Caetano

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/10/2021 | 05:01



Triprefeitos do ABC porque foram eleitos três vezes em Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas nenhum deles concluiu mandato pela terceira vez. Eram fortes, todavia, tanto que Celso, Mauricio e Tortorello apareceram com destaque na propaganda eleitoral de João Avamileno, William Dib e José Auricchio Junior.



841 – Em Santo André, a eleição municipal de 2004 exigiu a realização de segundo turno. Do primeiro turno, participaram sete candidatos, com os seguintes resultados: João Avamileno (PT), 176.874 votos (46,42%); Newton Brandão (PSDB), 161.087 (42,27%); Wilson Bianchi (PMDB), 23.440; José Dilson (PDT), 15.661; Galileo Silveira (PSDC), 2.695; Edgar Fernandes (PSTU), 1.074; e Vladimir Stein (PCO), 238.

842 – A eleição de Avamileno, com Ivete Garcia de vice-prefeita – a primeira mulher eleita e empossada no cargo em Santo André –, veio no segundo turno: 203.321 votos (53,48%), sobre os 176.828 (46,52%) obtidos pelo Dr. Brandão.

843 – Entre os 21 vereadores andreenses eleitos em 2004, dois futuros prefeitos: Aidan Ravin (o mais votado da cidade, com 10.019 votos) e Paulinho Serra. Uma renovação de 47% no Legislativo, com dez reeleitos, entre os quais três mulheres: Loló, Dinah Zekcer e Heleni de Paiva.

844 – Conhecida a composição legislativa, escrevia o Diário: “O próximo prefeito de Santo André, seja ele qual for – Avamileno ou Brandão – encontrará dificuldades para manter a governabilidade na Câmara Municipal”.

845 – Em São Bernardo, uma goleada. Dr. Dib (PSB) faz dobradinha com José Roberto de Mello, candidato a vice-prefeito. Recebe o apoio oficial de 22 partidos. E alcança 295.487 votos (76,30%). Em segundo, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), com 88.533 votos (22,86%); em terceiro, Eliana Lúcia Ferreira, a Dr. Eliana (PSTU), com 2.877 votos.

Três candidatos apenas a prefeito de São Bernardo em 2004. Poderia ter havido uma quarta candidatura, mas Fátima Pereira, a professora Fátima (PCO), teve o registro negado antes da eleição.

846 – À Câmara Municipal de São Bernardo, dez dos 21 vereadores não conseguiram a reeleição. Alex Manente foi o mais votado (12.507 votos), seguido de perto por Admir Ferro (12.358), que foram os campeões de votos do Grande ABC naquele pleito. Uma mulher eleita: Julieta Nage.

847 – Escrevia o Diário: “De acordo com o novo cenário, o prefeito Dib deverá contar com 17 dos 21 vereadores na sua base de sustentação”.

848 – Em São Caetano, vitória de José Auricchio, com Walter Figueira Júnior de vice, que obtiveram 43.836 votos (46,44%). Demais candidatos: Hamilton Lacerda (PT), com 30.371 votos (32,17%); Iliomar Darronqui (PL), 12.086; Tite Campanella (PFL), 6.516; Horácio Pires (PV), 1.161; e Marcos Leal Alemão (PSTU), 426 votos.

849 – À Câmara Municipal de São Caetano, oito vereadores reeleitos, com apenas três estreantes – houve diminuição do número de cadeiras de 21 para 11. Paulo Pinheiro, futuro prefeito, foi o mais votado, com 3.676 votos. Nenhuma mulher eleita. Suely Nogueira foi a sétima mais bem votada, com 2.198 votos, mas não conseguiu a vaga em razão do quociente eleitoral.

850 – Escrevia o jornalista Nilton Valentim, hoje editor executivo do Diário: “A candidata Sandra Lopes, do PTN, conseguiu a proeza de terminar a eleição sem conseguir sequer um voto, ou seja, nem mesmo ela acreditou em suas propostas”.