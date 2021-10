Faustão? Globo comete gafe e erra nome de apresentador do Domingão com Huck

04/10/2021 | 11:10



Luciano Huck é quem comanda as tardes de domingo da TV Globo após a saída antecipada e repentina de Faustão da emissora. O programa, que foi temporariamente apresentado por Tiago Leifert, ganhou o nome de Domingão com Huck, mas, no domingo, dia 3, uma falha técnica relembrou o antigo comunicador.

Bem ao final do programa, quando Luciano Huck se despedida dos convidados, a antiga logo do Domingão foi exibida na telinha. Isso porque, a imagem exibia o nome de Faustão.

Nas redes sociais, os internautas e telespectadores registraram a gafe e não perderam a chance de tirar sarro da situação.

Acho que a produção do Domingão está com saudades do Faustão, brincou um internauta.

E vamos de demissão na Globo. Alguém ressuscitou a logo do Faustão pra boicotar o Huck, disse outro.