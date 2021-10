Gisele Bündchen se abre sobre idade: 'Não acho fácil envelhecer'

03/10/2021 | 14:10



Em entrevista ao jornal O Globo, Gisele Bündchen contou como ela enxerga o envelhecimento e como lida com esse processo natural - a modelo, de 41 anos de idade, admitiu que também luta contra os fios brancos.

- A pele vai mudando, os cabelos brancos vão aparecendo, eu mesma já arranquei vários! Mas isso acontece para todo mundo e faz parte do nosso processo, afirmou.

Gisele diz que acha que envelhecer não é fácil, e que esse processo pode ser ainda mais delicado para as mulheres:

- A gente só vai percebendo a idade, quando o tempo vai passando. Não sou adepta a cirurgias, pois já fiz uma intervenção pela qual me arrependi [ela colocou silicone nos seios], então, não sei se faria outra, explicou.

Apesar disso, ela acredita que existem diversas formas e modernidades que permitem que esse momento da vida seja mais leve.

- Atualmente, existem muitas ferramentas para auxiliar na pele, que podem amenizar um pouco os sinais. É válido utilizar essas modernidades se você vai se sentir confortável. Mas para mim o importante mesmo é fazer coisas que me fazem bem, como o exercício físico diário, uma boa alimentação junto de uma atitude positiva e muita gratidão, isso é o que me enche de energia e me traz alegria, contou Gisele.

A modelo refletiu sobre a necessidade de se cuidar hoje para que no futuro ela possa continuar vivendo as experiências que deseja e como essa atitude depende apenas dela.

- Entendo que somos os únicos responsáveis por atingir nossos objetivos. Se quero estar surfando aos 60, e saudável aos 70, 80, 90... preciso me cuidar agora. Praticar exercícios diários, me alimentar bem, trabalhar minha espiritualidade, administrar o estresse. Quero aproveitar cada momento, experienciar tudo o que a vida tem para me mostrar, criar mais daqueles momentos que trazem felicidade, pois o tempo é o nosso maior presente e ele passa rápido e não volta mais, ressaltou.

A esposa de Tom Brady também revelou que, assim como a maioria dos casamentos, o dela também tem imperfeições e momentos de dificuldades.

- Não acredito em contos de fada. Todas as relações têm seus desafios e momentos de altos e baixos. É normal discordarmos e termos pontos de vista diferentes. Afinal, somos pessoas diferentes, revelou Gisele.

A modelo é casada com Brady desde 2009, e é mãe de Benjamin e Vivian, fruto do relacionamento com o atleta.

- Mas se existir respeito, admiração, uma boa comunicação e suporte mútuo, o relacionamento tem tudo para ter vida longa. É tão bom ter alguém do seu lado para dividir, não é? Para isso, o casamento precisa ser regado todos os dias. Enxergar o outro e as suas necessidades. Eu apoio o Tom para que possa realizar seus sonhos; e ele me deixa livre para ser quem eu sou e voar, finalizou Gisele.