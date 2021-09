'São 9 anos de saudade', diz filho de Hebe Camargo sobre morte da mãe

30/09/2021 | 10:25



Marcello Camargo lamenta os 9 anos sem a mãe. Hebe Camargo morreu em 2012, aos 83 anos, após lutar contra um câncer. Ela chegou a assinar contrato para voltar ao SBT na semana em que morreu. Antes, ela apresentava um programa RedeTV!.

"Tem tudo para ser uma data triste, que a gente lembra, a saudade que é eterna, né? Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo o que ela não queria! Hebe Camargo é sobre celebrar a vida", declarou Marcello em entrevista para a revista Caras.

O filho de Hebe também fala da saudade que sente: "São 9 anos de saudade, mas ela está aí, viva... não podemos ficar tristes e chorar".

Marcello Camargo conta que a relação com a mãe sempre foi muito boa. "Era uma alegria, a gente se abraçava e se beijava o tempo todo! Uma coisa muito importante é que a gente se declarava o tempo todo, então isso acalenta um pouco. Eu digo sempre para as pessoas exponham seus sentimentos, verbalizem, porque é muito importante", concluiu, afirmando que as pessoas precisam dizer mais sobre o que sentem para aqueles que amam.