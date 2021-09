PMI Industrial da China sobe de 49,2 em agosto para 50 em setembro

30/09/2021 | 07:17



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,2 em agosto para 50 em setembro, segundo divulgaram a IHS Markit e a Caixin Media. O dado indica estabilidade - 50 é a marca que separa os territórios de contração e expansão da atividade. Foi a primeira alta do PMI industrial chinês em três meses.

"Os últimos dados do PMI mostram que as condições de negócio no setor industrial da China se estabilizaram em setembro, após uma pequena deterioração em agosto", afirmam a IHS e a Caixin. Apesar da melhora, o PMI de setembro é o segundo menor dos últimos 17 meses, à frente apenas do de agosto.

Segundo o relatório, setembro teve vendas melhores na indústria chinesa e uma redução mais branda nos patamares de produção. Ao mesmo tempo, a atividade de compra voltou a crescer, assim como a confiança com o cenário para o restante do ano. De todo modo, problemas com as cadeias de suprimento persistem. A demanda doméstica ajudou a puxar os números para cima, enquanto as exportações se enfraqueceram. O The Wall Street Journal não divulgou projeções para o indicador.