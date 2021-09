Cachorrão perde os 100% de aproveitamento no torneio

Dérek Bittencourt



30/09/2021 | 00:01



O EC São Bernardo colecionou seu primeiro revés na Copa Paulista. Na tarde de ontem, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, visitou o até então lanterna Primavera, mas acabou perdendo os 100% de aproveitamento ao ser derrotado por 3 a 2. No entanto, o Cachorrão segue na liderança do Grupo 3, com seis pontos, mesmo número do rival São Bernardo FC.

O Alvinegro do Grande ABC chegou ao Interior embalado justamente pela vitória no dérbi batateiro. E tentou impor seu ritmo de jogo no início do embate de ontem. Porém, logo aos dez minutos, Samuel gingou na entrada da área e bateu no contrapé de Ramon: 1 a 0.

O Cachorrão correu atrás do prejuízo e chegou ao empate ainda na etapa inicial. Após boa jogada, Chuck alçou na área e Bosco desviou de cabeça para as redes.

Antes do intervalo, um susto: o lateral-direito Douglas levou uma joelhada involuntária de adversário e precisou ser atendido pela ambulância. Apesar de atordoado, jogador saiu acordado de campo, na maca, utilizando o colar cervical.

Na segunda etapa, o EC São Bernardo era melhor e buscava a virada quando um lance mudou tudo: aos 18, após cruzamento, Denis tentou cortar e mandou contra o próprio gol do Cachorrão: 2 a 1. Praticamente no lance seguinte, após contra-ataque, Wallace fez o terceiro.

A equipe são-bernardense ainda foi valente e diminuiu, com Thailor, mas a reação parou por aí.