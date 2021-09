Bombeiros formam 22 alunos para atuar com viaturas em ocorrências

Heitor Agrici

Especial para o Diário



28/09/2021



O 8° Grupamento de Corpo de Bombeiros de Santo André formou sua primeira turma no curso de OVB (Operação de Viaturas de Bombeiros), em cerimônia realizada na semana passada no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo.

No total, foram 22 alunos que concluíram o cronograma e receberam o certificado, passando a ficar aptos a dirigir os veículos da corporação. Destes, 12 vão atuar em todo o Estado e dez vão trabalhar nas cidades do Grande ABC.

O curso tem duração de duas semanas e é oferecido pela ESB (Escola Superior de Bombeiros) uma vez no ano para a região e em diversas datas pelo Estado de São Paulo.

Durante o curso os alunos aprendem a operar todas as viaturas do Corpo de Bombeiros e são submetidos a diversas situações que são vivenciadas durante as ocorrências.

“É um curso muito importante, pois os bombeiros aprendem a pilotar e também aprendem a parte técnica dos veículos, deixando o agente mais apto para ajudar a população durante as ocorrências” afirmou o tenente Nélio Daniel Perantoni, que ministra o curso desde 2016 e foi o instrutor da última turma de formandos.