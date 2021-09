Abandonado e sujo, clube atrai usuários de droga em São Caetano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



28/09/2021 | 05:35



Moradores vizinhos ao Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan, o antigo Tamoyo, que fica na Rua São Paulo, no bairro Santa Paula, em São Caetano, reclamam das péssimas condições em que se encontra o terreno e parte de uma edificação que ainda está de pé no local.

Segundo os moradores, como o local está abandonado, há movimentação de pessoas que acabam invadindo a área para fazer uso de entorpecentes e passar a noite dentro da edificação. Os vizinhos também relatam que o local está acumulando todo o tipo de lixo.

Os munícipes sentem pela falta de segurança que a situação de degradação traz à população que mora próximo do local e quem passa na frente do terreno, principalmente no horário noturno.

Um destes moradores é o aposentado Eduardo Brandão, 44 anos, e que vizinho do antigo Tamoyo há pelo menos 35 anos. Da sacada do sobrado onde mora, o munícipe relata que não é raro ver a movimentação de pessoas dentro do prédio para fazer uso de drogas e até dormir por lá.

“Semana passada mesmo tinham duas pessoas lá dentro (do edifício) que estavam usando drogas. Dentro do prédio está uma sujeira. Há muito lixo espalhado, muitas roupas. Outro dia apareceram até duas portas de carro”, reclamou Brandão.

O Diário teve acesso a diversas fotos feitas por moradores que vivem nas proximidades do terreno abandonado. De fato, dentro da edificação que ainda segue em pé, há cômodos com muitos dejetos, pichados, com diversas roupas jogadas pelo chão. Além disso, na fachada do prédio, parte do toldo está caindo, o que pode causar algum acidente.

“Toda essa situação acaba trazendo muitos problemas para quem mora próximo ao terreno. Vejo que isso espelha a atual administração, que também está abandonada”, declarou o morador. Hoje, a cidade é comandada interinamente pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania).

Por meio de nota, a Prefeitura de São Caetano declarou que a GCM (Guarda Civil Municipal) realiza patrulhamento com cães pelo local. Além disso, sustentou que o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambienta) já programou limpeza na área. A administração, entretanto, não informou data da operação.



PARQUE

Em julho de 2019, a Prefeitura de São Caetano, que à época era comandada pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou que utilizaria o local onde fica o Clube Esportivo e Recreativo Pedro Furlan para construir um parque. A área se interligaria ao Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, que fica ao lado do ParkShopping São Caetano. O Diário questionou a Prefeitura dobre o novo parque, mas não obteve resposta.