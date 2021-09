Governo Tite quer tirar hegemonia da USCS para dar espaço à Uninove

Júnior Carvalho e Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 00:01



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), estuda reduzir o papel da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) no programa de estágios de medicina em equipamentos públicos de saúde da cidade. O Diário apurou que a intenção da gestão interina é diminuir a participação da universidade são-caetanense e abrir espaço para a Uninove (Universidade Nove de Julho), que é privada e que hoje emprega o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Atualmente, alunos do curso de medicina da USCS são encaminhados a estágios em equipamentos de saúde de São Caetano. A universidade, por ser própria do município, possui hegemonia no processo de treinamento de estudantes nas unidades municipais de saúde. A ideia é reduzir a participação da autarquia municipal e inserir a Uninove, sediada na Capital, no programa, o que permitiria alunos da instituição privada a também ter acesso às vagas. Curiosamente, a faculdade mantém Auricchio, que é médico, no quadro docente – o ex-prefeito deixou o comando do Palácio da Cerâmica em dezembro e, em meio à espera de recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a validade dos votos que recebeu nas eleições do ano passado, foi contratado pela instituição, que recentemente inaugurou polos na região. Auricchio também atua como representante da Uninove para assuntos institucionais.

Até a semana passada, o assunto se restringia a informações extraoficiais que circulavam pelos corredores do Paço e da USCS, embora o centro acadêmico de medicina da universidade municipal já tivesse conhecimento do movimento idealizado pelo governo Tite. Ao Diário, integrantes do grupo que representa os alunos de medicina da USCS minimizaram o fato, citando que o controle do programa de estágios seguirá com a USCS.

Na quarta-feira, porém, o próprio Palácio da Cerâmica tornou pública, pela primeira vez, a empreitada. Portaria assinada pelo secretário de Saúde de São Caetano, Danilo Sigolo Roberto, formalizou a criação de comissão interna de “avaliação e controle de estágios da rede de saúde pública”. O texto do despacho não revela explicitamente a decisão, mas a inclusão de representantes da Uninove, que é instituição privada, em comissão pública da Secretaria de Saúde, revela a mobilização. Além de escalar integrantes da própria pasta e docentes e gestores do curso de medicina da USCS, o secretário também cedeu assento no grupo aos coordenadores do curso de medicina da Uninove de São Bernardo, Vergilius Neto, e de Mauá, Camila Richeiri Gomes. Também incluiu nomes da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).

Outra mudança na USCS que está no radar do governo interino é a troca do comando da Fauscs (Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano), que é um braço autônomo da universidade que dá assistência à USCS no ramo de pesquisas e de gestão de pessoal. A intenção, segundo apurou o Diário, é a de alçar a ex-secretária Regina Maura (PSDB, Saúde) ao comando da fundação, hoje presidida por Marcos Antonio Biffi. A entidade é espécie de embrião de organização social de saúde, nos moldes da FUABC (Fundação do ABC).

Questionadas sobre o ingresso da Uninove no programa de estágio, a Prefeitura e a USCS não detalharam o movimento, tampouco negaram a decisão.