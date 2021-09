Alckmin participa de ato político para selar aliança para eleições de 2022

25/09/2021 | 12:30



Em vias de sair do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin deu o pontapé inicial em sua pré-campanha neste sábado (25) ao participar de um ato político ao lado do ex-governador Márcio França (PSB), do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), e do presidente do PSD, Gilberto Kassab.

O quarteto subiu junto na tribuna da Câmara Municipal de Cajamar (SP) para selar uma aliança para as eleições estaduais de 2022.

Pela articulação em curso, França deve voltar a ser candidato a vice de Alckmin e Skaf candidato ao Senado.

Alckmin ainda não definiu por qual partido vai concorrer ao seu 55º quinto mandato. O PSD e o partido que vai nascer da fusão PSL-DEM são as opções na mesa.