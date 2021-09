Air France oferece pré-checagem online de documentos de saúde

Redação

Do Rota de Férias



22/09/2021 | 16:56



A pandemia de covid-19 desencadeou uma série de mudanças na rotina dos viajantes. Agora, boa parte dos países e das companhias aéreas exigem que os turistas apresentem comprovantes de saúde relacionados ao novo coronavírus. Para tornar esse processo mais ágil e prático, a Air France lançou no Brasil o programa Ready to Fly, serviço gratuito que permite aos clientes ter a certeza de que têm em mãos todos os documentos para a viagem antes mesmo de chegarem ao aeroporto.

Air France lança Ready to Fly no Brasil

Alguns dias antes da decolagem, os clientes de voos elegíveis serão convidados a fazer o upload de seus documentos de saúde em uma plataforma online da Air France. Os materiais passarão por uma avaliação e, se estiverem completos e corretos, uma mensagem de confirmação será enviada ao viajante. Com isso, os cartões de embarque emitidos contarão com a marca “Ready to Fly”. Ela permitirá que eles sejam processados rapidamente pelos times da empresa aérea no aeroporto no dia da viagem.

Se algum documento estiver incompleto ou ausente, os clientes receberão uma notificação convidando-os a fazer o upload adicional ou apresentá-lo no aeroporto na data de embarque.

PLANEJE SUA VIAGEM

A alta na procura por voos da Air France e de outras companhias aéreas indica uma possível retomada do turismo para brasileiros. Quem pensa em viajar em breve precisa planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.