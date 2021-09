Líder, Napoli goleia a Udinese fora de casa e mantém campanha perfeita na Itália

20/09/2021 | 18:36



Trocas de passes rápidas, jogadas ensaiadas, força na marcação e muita velocidade para ir da defesa ao ataque. Com mais uma bela apresentação no Campeonato Italiano, o líder Napoli não tomou conhecimento da Udinese, venceu fora de casa por imponente goleada de 4 a 0 e manteve a campanha perfeita na competição.

São quatro jogos disputados apenas, é bem verdade, mas a equipe de Luciano Spalletti não apenas vence como convence. O futebol exibido pelo time napolitano é muito superior ao de anos anteriores, o que já anima o torcedor.

Depois de passar por Venezia, Genoa e Juventus, a equipe teve sua melhor aparição nesta segunda-feira. Esbanjando no repertório, não deu chances à Udinese no estádio Friuli. Fez gols trabalhados e subiu para 12 pontos, dois a mais que a Internazionale, atual campeã, e o Milan. A Roma, com 9, caiu para quarto ao perder pela primeira vez.

Com domínio total e impondo pressão desde o apito inicial, o Napoli precisou de 24 minutos para abrir o marcador. O gol foi dado para Osimhen, que desviou antes de a bola cruzar a linha, mas quem comemorou foi Insigne, ao avançar e encobrir o goleiro.

Pouco tempo depois, nova bola na rede da Udinese. Jogada ensaiada em cobrança de falta que terminou com a conclusão de Rrahmani. A vantagem sossegada não diminuiu o ímpeto napolitano, que seguiu no campo ofensivo.

Querendo jogo, a vantagem logo aumentou. Pouco tempo após a volta do intervalo, Koulibaly recebeu dentro de área e mandou no ângulo. Cabia mais e Lozano fechou a conta. O primeiro gol na temporada do jogador veio num tapa alto tirando do goleiro Silvestri. A defesa da campanha com 100% de aproveitamento tem novo ato na quinta-feira, na casa da Fiorentina.