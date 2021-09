Juliette Freire é convidada por Raul Gil para cantar no SBT

20/09/2021 | 10:53



O apresentador do SBT Raul Gil chamou a vencedora do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, Juliette Freire, para cantar no programa dele. O convite ocorreu durante o quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu do sábado, 18.

Raul Gil conversava com uma das apresentadoras do programa Fofocalizando Ana Paula Renault, que participava da atração.

Ela tirou o chapéu para a paraibana Juliette.

Ana Paula confundiu a origem de Juliette, dizendo que era pernambucana, mas foi corrigida pela plateia.

A integrante do Fofocalizando ressaltou que a advogada e maquiadora está se dando bem na carreira musical.

Neste momento, Raul Gil interferiu: "Ah é, ela canta? Está convidada para vir cantar aqui no programa e se ela quiser também participa do banquinho", concluiu.

A agenda de Juliette Freire está muito concorrida. Ela chegou a ser convidada para participar da segunda edição do Caldeirão, da Globo, com Marcos Mion, mas não conseguiu. No lugar, o apresentador da Globo fez uma análise e sátira do clipe dela com Wesley Safadão.

No início de setembro, Juliette lançou o primeiro EP da carreira musical.