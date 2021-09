Cidades do RJ e MG registram apagão; falha em Furnas teria provocado pane

19/09/2021 | 11:42



Cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais registraram apagão de energia elétrica na noite deste sábado, 18. Os problemas foram relatados por moradores dos municípios atingidos a partir de 21h20 e, segundo as concessionários que atendem as regiões, normalizados por volta de 22h30. As empresas atribuem a pane a uma ocorrência na Usina de Furnas, que teria afetado a prestação dos serviços.

A Enel, uma das concessionárias que atende o Estado do Rio de Janeiro, informou que "uma perturbação na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis". Segundo a concessionária, o fornecimento teria sido normalizado para todos os clientes às 22h32.

Já a Energisa apontou que uma ocorrência na Subestação Rocha Leão, de Furnas, impactou a prestação de serviços a cerca de 60 municípios de Minas Gerais e à Nova Friburgo, no Rio.

Segundo a empresa, a pane teve início às 21h21 deste sábado e o sistema foi sendo restabelecido de forma gradativa, até a situação ser normalizada para 100% dos municípios impactados por volta de 22h.

"A equipe da Energisa continua acompanhando a situação, de prontidão 24 horas, e em contato com as supridoras e o ONS (Operador Nacional do Sistema), que é responsável pela análise do que ocasionou a ocorrência", acrescentou.