Paolla Oliveira se emociona com homenagem de Diogo Nogueira em show: - Primeira vez que ele cantou a música que fez pra mim

18/09/2021 | 10:10



Diogo Nogueira se apresentou na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira, dia 17, e claro que Paolla Oliveira marcou presença no primeiro grande show do sambista após o anúncio do plano de retomada dos eventos feito pela prefeitura da cidade.

A atriz, aliás, foi até homenageada pelo namorado, que cantou pela primeira vez no palco a música que compôs para a amada, Flor de Caña:

- O show estava lindíssimo e eu fiquei emocionada porque foi a primeira vez que ele cantou a música que fez pra mim num show. Então foi diferente, foi delicioso ver da plateia, disse ela.

Paolla surgiu com um look todo branco para a ocasião e os dois posaram juntinhos nos bastidores do evento. Na mesma noite, eles ainda apareceram no Conversa com Bial, onde a atriz falou sobre a carreira e foi surpreendida com declaração do companheiro:

- Me sinto abençoado. É uma mulher forte, trabalhadora, guerreira, uma das maiores atrizes desse país, agrega as coisas. Tudo que ela faz, ela faz com muita competência, ela deixa tudo grande. Onde ela toca vira ouro!, declarou.