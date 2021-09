Pai de Zezé Di Camargo não chegou a saber que teve câncer

17/09/2021 | 11:10



Zezé Di Camargo fez uma homenagem ao pai, Seu Francisco, que morreu em 2020. Segundo o colunista Leo Dias, na última quinta-feira, dia 16, o cantor inaugurou a policlínica do Hospital do Câncer de Goiânia, na cidade de Inhumas, em Goiás.

Ainda de acordo com o colunista, o projeto leva o nome do pai do cantor: Hospital do Câncer Francisco Camargo. O pai do artista teve câncer de pulmão mas não chegou a saber que havia sido diagnosticado com a doença. Na época, a família optou em não contar a notícia, já que ele tinha uma idade avançada e não poderia fazer quimioterapia.

A primeira ala do hospital, que fica na rodovia que leva à Fazenda é o Amor, que pertence ao cantor, já está sendo construída. Além de Seu Francisco, a mãe de Zezé Di Camargo, Dona Helena, também será homenageada na ala feminina.

- É com grande alegria que recebo essa homenagem. Por incrível que pareça, eu passei essa noite virado e as únicas quatro horas que dormi, quando cheguei em Goiânia, eu sonhei com meu pai o tempo todo, e agradeço a Deus por ter sonhado com ele e agora estar tendo esta homenagem. Quero agradecer a todos os presentes. A minha mãe, aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, a Graciele e a toda minha família, disse Zezé.

O artista ainda comemorou a construção do hospital:

- Nosso primeiro sucesso foi em Goiás e, por mais que eu esteja distante, tento valorizar e ter orgulho da nossa terra. Aqui não tem hospital do câncer de referência e um amigo meu me falou deste projeto e quis conhecer na mesma hora, e não tive dúvida que é um projeto que quero ajudar a fazer. Aqui não tem dinheiro público, é a comunidade que ajuda, os empresários goianos. Queria chamar atenção para mais gente ajudar. Aqui é o caminho da minha fazenda e estou muito feliz vendo cada tijolinho sendo erguido. É um projeto muito grande, que dará dignidade e saúde para as pessoas que precisam. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não precise de ajuda. Quero estar presente no primeiro atendimento que este hospital fizer.