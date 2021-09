Em A Fazenda 13, Solange Gomes e Rico Melquíades protagonizam primeira treta: Me chamando de velha... E ele que é feio!

17/09/2021 | 08:11



É fogo no feno! Na noite da última quinta-feira, dia 16, rolou a primeira treta em A Fazenda 13 e farpas foram trocadas entre Solange Gomes e Rico Melquíades. Tudo começou quando a ex-banheira do Gugu precisou eliminar um peão da prova que valia um carro zero, e ela escolheu vetar Rico.

O influenciador digital, por sua vez, não gostou nadinha de perder a oportunidade de levar o prêmio para casa e ficou revoltado, prometendo colocar Solange na roça. Quando Adriane Galisteu chamou os comerciais, os participantes ficaram com as emoções à flor da pele e discutiram feio.

A peoa chamou Rico de feio, que retribuiu a ofensa chamando-a de velha.

- Vem me bater, vem! [...] Ele está me provocando para eu dar na cara dele, disparou Sol.

- Pede para sair, ué, rebateu o peão.

Quando o programa voltou e a atividade chegou ao fim, rendendo a Medrado o carro, Solange reclamou mais uma vez de Rico com Tati Quebra-Barraco.

- Babaca, viado... Não te falei que ele não foi com a minha cara desde o primeiro dia? Me chamando de velha... E ele que é feio pra car****. [...] Eu não sou escorada de ninguém na minha vida. E não tenho medo, disse, chorando.

- Fala mais!, provocou Rico, que entrou na hora.

Tempos depois, a ex-banheira do Gugu foi se consolar com Gui Araújo, Victor Pecoraro e Medrado, que ponderou:

- Vocês dois falaram palavras pesadas um para o outro, né?

- Não. Eu chamei ele de feio. Ué, mas eu acho ele feio, Solange se defendeu.

- Agora está tudo certo. Vocês já trocaram as 'palavras de amor' e agora tá tudo certo, brincou Victor.