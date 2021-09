Ariadna Arantes e Lary Bottino discutem após Gui Araújo expor término com Anitta em A Fazenda 13

16/09/2021 | 11:10



A fofoca contada por Gui Araújo em A Fazenda 13 está rendendo assunto aqui fora! Após o influenciador digital dar sua versão sobre o motivo do término com Anitta, Ariadna Arantes, amiga da cantora, resolveu desmenti-lo na internet e acabou batendo boca com Lary Bottino, ex-amiga dela e de Anitta e atual BFF de Gui!

Gui havia dito que o término aconteceu após os dois entrarem em um conflito no relacionamento, pelo fato de nenhum deles estar disposto a abrir mão de seus trabalhos. Ariadna, no entanto, disse que a história não era bem essa e que sabia o motivo do término.

Bate-Boca

Lary Bottino, que não fala mais com Anitta, saiu em defesa de Gui e atacou Ariadna:

A sábia advogada de todas as histórias ataca novamente, escreveu.

Adriana resolveu, então, expor a situação, revelando que Lary teria sido o pivô do término, relembrando a treta das duas por causa da um pulseira que a influenciadora digital não teria devolvido à ex-No Limite.

Pois como a dona da minha pulseira veio comentar, mas ela me bloqueou eu comento aqui: Nunca entendi essa melhor amizade dela com o Gui até porque em uma mesa de restaurante, lá na Croácia, um dos motivos citados, um dos, é que o namoro também acabou porque ele maltratava demais a dona da minha pulseira. E hoje são melhores amigos?. Que coisa não? Não vou falar a conversa porque, apesar de ninguém ter pedido segredo, não é da minha conta. Mas que esse assunto que esse rapaz disse ai não estava na pauta e a amiguinha dele estava lá presente sabe muito bem.

Tréplica

Lary não gostou nada da declaração e atacou Ariadna:

Ariadna, você deveria se tratar! Seus hormônios devem estar um tanto quanto alterados. Pessoas mudam de opinião, eu e Gui não nos falávamos mesmo, antes dele me conhecer de verdade. Assim como metade da internet faz comigo. Mas tudo bem, Ari, muita gente que você defende também não gosta de você, mas puxa seu saco pra ser gentil pra internet ver! Guilherme nunca me tratou mal! Não tenho nadaA a ver com o término deles. Essa mulher é doente.

A mensagem de Lary acabou pegando mal e muitos internautas apontaram que ela estaria sendo transfóbica ao se referir à ex-amiga.

Ariadna, claro, rebateu novamente:

Meus hormônios não estão desregulados não. O teu que deve tá né, Lary Bottino? Pra ser melhor amiga de um cara que te maltratava? essa doença tem um nome? Síndrome de Estocolmo. Será mesmo que muita gente não gosta de mim? Ah sim? já sei porque! Lary era uma menina humilde, amiga de uma grande estrela, que tinha um namorado que maltratava ela. A amiga não aceita que o boy faz com a amiga é um dos motivos faz a relação acabar. Lary vira melhor amiga do boy. De Glória Pérez a nova novela das 9: A maltratada!

Enquanto isso...

O bate-boca, no entanto, parece não ter abalado a paz de Anitta (por enquanto!) A artista não comentou o assunto nas redes sociais e seguiu mostrando que está curtindo muito a fase internacional de sua carreira. No Instagram, ela publicou a foto de um jantar chiquérrimo e escreveu: Meu melhor encontro!

Já Gui Araújo segue se dando bem em A Fazenda. Na última quarta-feira, dia 15, ele se tornou o primeiro fazendeiro da edição.