TCE reprova contas de Maranhão de 2019, a sexta consecutiva

15/09/2021 | 01:07



A segunda câmara do TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o balanço financeiro da Prefeitura de Rio Grande da Serra do ano de 2019, penúltimo da gestão do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). Foi a sexta conta reprovada pela corte no governo Maranhão, que só viu aval ao exercício de 2013, sua estreia no Paço.

O conselheiro Dimas Ramalho, relator do processo, foi sucinto durante a explanação dos motivos de rejeição, dizendo que órgãos técnicos da instituição haviam recomendado a negativa à documentação. Cabe recurso ao tribunal pleno do TCE.

Maranhão foi prefeito de Rio Grande entre 2013 e 2020, reeleito em 2016. No ano passado, não emplacou sua vice, Marilza de Oliveira (PSD), como sucessora – hoje o prefeito é Claudinho da Geladeira (PSDB). Permaneceu menos de seis meses como secretário de Obras em Ribeirão Pires, na gestão de Clóvis Volpi (PL), e foi exonerado após polêmico episódio de tentativa de sequestro.

A nova reprovação pouco muda o cenário eleitoral e político de Maranhão na cidade, uma vez que a Câmara de Rio Grande já manteve dois pareceres negativos às contas do ex-prefeito, deixando-o inelegível. Depois da exoneração em Ribeirão, o ex-chefe do Executivo rio-grandense se distanciou ainda mais da política.

Na pauta da sessão de ontem, mas da primeira câmara, o TCE iria avaliar as contas de 2019 da Prefeitura de Mauá, penúltimo ano da gestão do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD). Porém, a pedido da defesa de Atila, o processo foi retirado da pauta, com reinclusão de análise na próxima semana. Assim como Maranhão, Atila teve o parecer negativo mantido pela Câmara – entretanto, diferentemente do ex-colega, Atila nutre desejos eleitorais no ano que vem e é pré-candidato a deputado estadual.