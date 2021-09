5 santuários e templos japoneses para conhecer do outro lado do mundo

Redação

Budistas e xintoístas, os santuários e templos japoneses são ótimas opções de passeio para quem visita a Terra do Sol Nascente. Suas curvas, cores e formas se destacam não só pela sua singular beleza arquitetônica, mas por todo o contexto histórico e cultural envolvido em cada uma dessas edificações sagradas. Segundo estimativas, são mais de 177 mil unidades espalhadas por todo o país – algumas delas, erguidas há mais de 1.200 anos.

A Quickly Travel, agência de viagens especialista no assunto, preparou uma lista com cinco santuários e templos imperdíveis para conhecer no Japão. Confira!

Santuários e templos japoneses

1. Kiyomizu-dera, Quioto

Um dos templos budistas mais famosos e visitados do Japão, o milenar Kiyomizu-dera (Templo da Água Pura), fundado em Quioto, em 798, se destaca não só pela sua idade elevada, cerca de 1.200 anos, mas por ter sido construído sem o uso de nenhum prego em seu pavilhão principal, feito totalmente de madeira. O local foi reconhecido, em 1994, como Patrimônio Mundial da UNESCO. O espaço oferece uma vista genuinamente única para a cidade, especialmente durante a primavera, quando as cerejeiras ficam em evidência, e durante o outono, com a mudança de coloração da vegetação.

2. Kinkaku-ji, Quioto

Não é preciso ir muito longe para descobrir o real significado do nome Kinkaku-ji, que em português seria algo como “Templo do Pavilhão Dourado”. Construído em 1397, o espaço foi projetado para ilustrar a harmonia entre o céu e a terra ao ser revestido com ouro nos dois últimos andares da edificação. Apenas o térreo não foi agraciado com a cobertura dourada, que em contato com o sol impressiona pela singular beleza que emana aos visitantes. O espetacular jardim japonês no entorno, bem como o reflexo do templo no lago, elevam ainda mais os níveis de encantamento.

3. Todai-ji, Nara

Lar da maior estátua de bronze de Buda do Mundo, o imponente e belo Todai-ji (Grande Templo Oriental), na cidade de Nara, figura como um dos mais importantes complexos budistas de todo o Japão. Reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o espaço, que foi construído por volta do ano 752, passou por uma série de reformas ao longo dos séculos após sofrer com terremotos e incêndios. O Grande Buda de Bronze, chamado de Daibutsu em japonês, possuí aproximadamente 16 metros de altura.

4. Sensoji, Tóquio

Na capital, um dos destaques é o templo de Asakusa (Sensoji), que é um dos mais antigos de Tóquio. Seus imponentes portões de entrada, repletos de lanternas vermelhas, contrastam quase que instantaneamente com o charmoso Pagoda Gojunoto, construído em 1648. Listado como tesouro nacional, o Pagoda das Cinco Histórias foi reconstruído em 1973 após ser destruído em 1945.

5. Ruriko-ji, Yamaguchi

Designado como tesouro nacional do Japão, este charmoso e magnífico Pagoda, situado no templo Ruriko-ji, em Kozan Park, é outra edificação importante do país. São 31 metros de altura fascínio divididos em cinco andares distintos. Seu tamanho, aliás, o alçou ao posto de um dos três maiores pagodas da Terra do Sol Nascente.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA O JAPÃO

