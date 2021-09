Campos Neto: Petrobras repassa preços mais rápido do que ocorre em outros países

14/09/2021 | 11:42



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 14, que o efeito da alta de commodities no Brasil em meio à recuperação global do choque da pandemia de covid-19 foi maior e mais rápido no Brasil e que agora se dissemina por outros países pares. "A Petrobras repassa preços muito mais rápido do que ocorre em outros países."

Campos Neto também destacou que a inflação brasileira também foi muito influenciada por fatores climáticos, para além da crise hídrica. "Tivemos onda de calor, depois geadas, depois problemas de chuva."

O presidente do BC também indicou que a avaliação é que a inflação mais prolongada no mundo, com normalização mais lenta.

Campos Neto participou nesta terça do evento MacroDay 2021, do BTG Pactual, que ocorre de forma presencial, seguindo, segundo a instituição, os protocolos sanitários.