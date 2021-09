Prêmio aponta melhores parques, montanhas-russas e outras atrações de 2020-2021

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



14/09/2021 | 07:56



O Europa-Park, situado em Rust, na Alemanha, foi o grande vencedor da edição 2021 do prêmio Golden Ticket Awards, da Amusement Today, que elege os melhores parques e atrações temáticas do mundo. O júri foi composto por entusiastas experientes de parques temáticos, jornalistas da indústria de turismo, fornecedores e fabricantes de soluções de entretenimento.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

A Universal Orlando, por sua vez, foi apontada como a “Escolha do Editor para o Parque do Ano” por conta dos esforços realizados durante a pandemia de covid-19. O complexo também arrebatou o título de “Melhor Montanha-Russa 2020-2021”, que ficou com a Jurassic World VelociCoaster, situada na Islands of Adventure.

Star Wars: Rise of the Resistance, no Hollywood Studios, da Disney World, ganhou como melhor atração lançada no período, entre outros prêmios. O SeaWorld, em Orlando, foi eleito o melhor centro de lazer de vida marinha, enquanto o Schlitterbahn Waterpark Resort, em New Braunfels, no Texas, arrebatou a categoria de melhor parque aquático do mundo.

Os melhores parques temáticos e atrações de 2020-2021

Confira a lista completa com todos os prêmios de melhores parques e atrações de 2021 do Golden Ticket Awards.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Melhor Parque Temático Europa-Park, Rust, Alemanha Melhor Parque Aquático Schlitterbahn Waterpark Resort,

New Braunfels, Texas, EUA Melhor Parque para Famílias Dutch Wonderland, Lancaster, Pensilvânia, EUA Melhor Parque de Vida Marinha SeaWorld Orlando, Orlando, Flórida, EUA Melhor Atração de Parque Aquático Wildebeest, do Splashin’ Safari,

Santa Claus, Indiana, EUA Melhor Montanha-Russa de Madeira Phoenix, do Knoebels Amusement

Resort, Elysburg, Pensilvânia, EUA Melhor Montanha-Russa de Aço Fury 325, do Carowinds, Charlotte, Carolina do Norte, EUA Melhor Área Infantil Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, EUA Melhor Experiência do Público Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, EUA Melhor Estratégia de Instalações Fun Spot America, Atlanta, EUA Melhor Evento de Halloween de 2020 Six Flags Fiesta Texas, San Antonio, Texas , EUA Parque Mais Bonito Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee, EUA Melhor Evento de Natal de 2020 Smoky Mountain Christmas, do Dollywood,

Pigeon Forge, Tennessee, EUA Melhor Comida de 2021 Knoebels Amusement Resort, Elysburg, Pensilvânia, EUA Melhor Show Novo de 2021 Rock The Night, do Six Flags Fiesta Texas,

San Antonio, Texas, EUA Melhor Atração Molhada Valhalla, do Blackpool Pleasure Beach, Blackpool,

Lancashire, Inglaterra Melhor Atração no Escuro Star Wars: Rise of the Resistance, do

Disney’s Hollywood Studios, Orlando, EUA Melhor Atração Nova 2020-2021 Star Wars: Rise of the Resistance, do

Disney’s Hollywood Studios, Orlando, EUA Melhor Montanha-Russa 2020-2021 Jurassic World Velocicoaster, da

Universal’s Islands of Adventure, Orlando, EUA Melhor Atração Nova para

Família 2020-2021 Star Wars: Rise of the Resistance, do

Disney’s Hollywood Studios, Orlando, EUA Melhor Atração Nova de

Parque Aquático 2020-2021 Cheetah Chase, do Splashin’ Safari,

Santa Claus, Indiana, EUA Grupo Mais Inovador The Gravity Group

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país e curtir os melhores parques do mundo.