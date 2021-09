Natureza e história

Nilton Valentim

12/09/2021 | 00:01



Em um único passeio é possível juntar as belezas da Mata Atlântica, vivenciar fatos da história do Brasil, conhecer um pouco de São Bernardo, aprender sobre educação ambiental e, se o tempo estiver bom, dá ate para ver algumas cidades do Litoral paulista e o mar. Tudo isso é possível no Parque Caminhos do Mar, em São Bernardo, que tem programação especial hoje, ainda com foco na Independência do Brasil.

O Parque Caminhos do Mar promove série de atividades educativas, que podem ser aproveitadas por toda a família. A programação alusiva ao 7 de Setembro se encerra hoje e contemplará, além da visitação com muita história e natureza, apresentações teatrais, em homenagem ao grito da independência, atividades de educação ambiental, por meio de técnicas de cultivo de espécies nativas da Mata Atlântica, além de uma websérie musical sobre a cidade de São Bernardo e seus espaços.

O Teatro do Kaos realiza a Encenação de Independência, às 10h, no Pouso Paranapiacaba e às 13h, no Rancho da Maioridade.

Durante todo o dia, no salão principal da Casa de Visitas ocorre o projeto Todos os Cantos, uma websérie musical sobre a cidade de São Bernardo , os espaços da cidade e a relação com a Serra do Mar.

O projeto Educar Ambiental ensina técnicas de cultivo de espécies nativas da Mata Atlântica. A atividade vai das 9h às 16h.

O Parque Caminhos do Mar conta com 274 hectares e fica localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, com entrada pela Estrada Velha de Santos.

Seu acervo histórico-cultural foi eternizado na travessia rumo à declaração da Independência por D.Pedro I e também foi importante rota do café no Brasil.

Os ingressos custam R$ 40 por pessoa, e visitas guiadas podem ser contratadas adicionalmente e, com antecedência, para até cinco pessoas, por R$ 100. Além da bilheteria presencial, o site da Parquetur (caminhosdomar.com.br), empresa gestora do parque, oferece informações sobre ingressos e mapas para chegada ao local.