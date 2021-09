Obituário - 11 de setembro de 2021

Ademir Medici

11/09/2021



SANTO ANDRÉ

Maria Ágata Colliri Nassif, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Elizabetha Obraht Horming, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jenny Pavani Valverde, 84. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Juvencio da Silva, 80. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Soares da Silva, 80. Natural de Arez (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Rosa da Silva, 74. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Azir Ferreira Bueno, 72. Natural de Arealva (São Paulo). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Maria Alice Horta Biolcatti, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Marilene de Oliveira Cordeiro, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eurides de Marchi Biazin, 69. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Costureira. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adelmira Antonia Andrade de Oliveira, 67. Natural de Carira (Sergipe). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Custódia Silva Moreira, 67. Natural de Iapu (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Expedito Abreu Cavalcante, 62. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Calegari, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Joana Clodoalda da Silva, 100. Natural de Iraquara (Bahia). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Cifali Ramilli, 96. Natural da República Árabe do Egito. Residia na Vila Alexandrina, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida dos Santos, 94. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Megiolaro Barducci, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Demétria da Silva Barbosa, 84. Natural de Curaçá (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Olga de Oliveira Montanhiel, 84. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Vicentina Josefa da Silva, 81. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Elza Galvano Jussué, 80. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Izabel de Faria Louro, 81. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Tereza Menezes Sampaio, 79. Natural de Rosário do Catete (Sergipe). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Marilene Sander Barreiros Natal, 74. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Arlete Guitzel Mutton, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Emanoel Rosa de Miranda, 60. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia em Alphaville (São Paulo). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



Ricardo Volk de Oliveira, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Valmir Lorenzoni Junior, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano

Valdemar Alves Pereira, 96. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vagnoilde Jacó de Araujo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Servidor público. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Cícera Alves Cruz, 70. Natural de Farias Brito (Ceará). Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Ferreira Lima, 65. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Paulo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Tiburcio Moura, 62. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Elias Luís do Nascimento, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

Carlos da Silva Santos, 37. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Laudelina Santana Vianna, 75. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ricardo Antonio Gotardo, 70. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Marilza Bondar de Paiva, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Gregório Martins, 93. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Luciana Mendes, 43. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 7, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.