Após anúncio de saída da Globo, Tiago Leifert brinca sobre os sósias: Mariana Ximenes e Dr. Pet continuam normalmente

10/09/2021 | 08:10



Como você viu, Tiago Leifert anunciou durante a última quinta-feira, dia 9 que após quase 16 anos está deixando a Rede Globo. Ainda sem detalhes para onde está indo e quais projetos vai assumir no ano que vem, o apresentador só deixou claro que vai terminar a temporada do The Voice Brasil.

Boninho, que é um grande parceiro de Tiago Leifert, fez questão de separar uma foto para postar em suas redes sociais acompanhado de um texto em homenagem ao amigo e parceiro de Big Brother Brasil.

Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve! Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você. Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo.

Além dele, a esposa do apresentador, Daiana Garbin também separou um tempinho e aproveitou para se declarar para o maridão com uma foto deles dois acompanhado da filha do casal.

No começo do namoro eu não entendia porque ele chegava tão cedo na redação do Globo Esporte, às 6h 20 da manhã chegava aquele guri de moletom com capuz e crachá no peito, mas o GE começava às 12h 50! E depois ele trabalhava até meia noite, assistia a todos os jogos, lia tudo, sabia de tudo. Logo eu percebi que o Tiago era muito diferente. Depois do GE vieram outros desafios no entretenimento e o maior de todos: o BBB. Novamente 18, 19 horas de trabalho por dia. Ninguém mandava, aliás até hoje quase ninguém sabia que ele trabalha tanto. Meu marido é assim. Só não trabalha quando está dormindo e durante o BBB só dorme quando os brothers dormem. O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor. Sim, ele tem uma história de amor com a Globo. Nós temos muito carinho, respeito e gratidão pela empresa. Nos apaixonamos nos corredores da TV Globo em SP. (Confesso, eu passava na porta do estúdio bem na hora que acabava o GE e ahh? sem querer encontrava ele). Sabe, muitas vezes senti ciúme da dedicação do Ti com o trabalho, mas aprendi que nenhum sucesso vem fácil. Tiago é o melhor apresentador do mundo porque ele trabalha MUITO. O Tiago gênio da comunicação vocês conhecem. O que vocês não sabem é o pai e o marido amoroso, sensível, respeitoso, cuidadoso e generoso que ele é. No último ano, com a chegada da nossa Lua, mesmo com tanto trabalho, Ti passou muitas noites em claro cuidando da nossa filha para que eu pudesse descansar. Neste momento metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã.

Que fofa, né!? E aproveitando toda essa onde de carinho dos famosos, Tiago Leifert foi até as suas redes sociais agradecer a todo mundo que separou um tempinho para desejar boa sorte a ele e até brincou citando Mariana Ximenes e o Dr. Pet - os fãs dizem que eles três são super parecidos.

Oi. Obrigado, tá, por todo o carinho. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, especialmente pelas mensagens dos meus colegas, que trabalham comigo. Não estava mesmo esperando. Fiquei tocado e emocionado. E vamos lá, ainda tem até dezembro, ainda não acabou. Tenho bastante coisa pra fazer. Amahã de manhã estarei na Ana Maria Braga pra conversar com ela, falar mais detalhes da minha decisão, tudo que aconteceu. Já estava pensando há bastante tempo. Tenho coisas pra falar pra vocês e falo lá na Ana Maria. Queria aproveitar pra tranquilizar vocês que meus outros dois personagens, Mariana Ximenes e Dr. Pet continuam normalmente. Só estou parando com o apresentador.