Expansão de pavilhão da França no Epcot inclui atração dedicada a Ratatouille, na Disney World

A atração dedicada a Ratatouille, na Disney World, finalmente saiu do forno. Embora só vá abrir oficialmente para o público em 1º de outubro, dia que o complexo de Orlando celebra 50 anos, o simulador foi apresentado à imprensa e irá operar em soft open para alguns grupos, em dias não selecionados.

Remy’s Ratatouille Adventure, como foi batizado, faz parte da expansão do pavilhão da França, no Epcot. Além da nova atração, o espaço contará com diversas novidades, como a La Crêperie de Paris, restaurante especializado em pratos franceses com menu assinado pelo chef Jérôme Bocuse.

Atração de Ratatouille, na Disney World

A atração de Ratatouille na Disney World fará todos “encolherem” para o tamanho de um rato e correrem pelo restaurante Gusteau’s. Ali, se juntarão ao ratinho da animação na criação de uma obra-prima culinária.

Os veículos sem trilhos acomodam grupos de três e se movem para frente e para trás enquanto giram e balançam, ao mesmo tempo que os ratos correm de uma cena para a outra. Desde cair de uma claraboia até correr pela cozinha de Gusteau e se esconder na despensa do restaurante, há muitas aventuras pela frente.

Expansão do Pavilhão da França

A atração de Ratatouille na Disney World é inspirada em um simulador bastante parecido que já existe na Disneyland Paris. A diferença, em Orlando, é que há muito que fazer nos arredores, como observar os cenários que lembram o Rio Sena ou as icônicas estações de metrô de Paris.

Uma vez no restaurante La Crêperie de Paris será possível provar tradicionais crepes cozinhados em alta temperatura para deixar o exterior crocante e os diferentes tipos de recheios, quentinhos. Haverá ainda opções sem glúten, preparadas com trigo importado da França.