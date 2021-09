Procura por voos para a Europa dispara após flexibilizações

Redação

Do Rota de Férias



09/09/2021 | 07:56



Nos últimos dias, mais países do Velho Continente anunciaram flexibilizações para a entrada de turistas brasileiros. De olho nas novidades, os viajantes tupiniquins já demonstraram que pretendem voltar a viajar o meia rápido possível. Segundo a companhia aérea Latam, a procura por voos para a Europa aumentou consideravelmente após o posicionamento de nações como Espanha e Portugal.

Procura por voos para a Europa dispara

A busca de voos para Madri, capital espanhola, por exemplo, cresceram 200%. Para Portugal, a procura foi ainda maior. Nas primeiras 24 horas após a retirada de restrições para brasileiros, o site da Latam registrou um aumento de 300%.

“Esse número só comprova a grande demanda reprimida que temos para esse mercado e nos deixa ainda mais confiantes de voltarmos a operar os 26 destinos internacionais que tínhamos antes da pandemia conforme o avanço da vacinação”, comemora Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da Latam.

Atualmente, a companhia está operando em 13 destinos, com aproximadamente 20% da sua capacidade de oferta de assentos. Com a abertura de algumas fronteiras, a empresa resolveu antecipar a retomada de mais um destino internacional a partir de novembro: Barcelona, na Espanha.

PLANEJE SUA VIAGEM

A alta na procura por voos para a Europa indica uma possível retomada do turismo para brasileiros. Quem pensa em viajar em breve precisa planejar uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo.