PIB da África do Sul cresce 19,3% na comparação anual do 2º trimestre

07/09/2021 | 09:47



O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 19,3% no segundo trimestre do ano ante igual período de 2020, segundo dados publicados nesta terça-feira, 7, pela Stats SA, como é conhecida a agência de estatísticas do país.

Em relação aos três meses anteriores, o PIB sul-africano teve expansão de 1,2% entre abril e junho. No primeiro trimestre, o avanço foi um pouco menor, de 1%, de acordo com revisão da Stats SA.

O setor de transportes e comunicação foi responsável pela maior contribuição no segundo trimestre, com um aumento de 6,9% no confronto trimestral.

Em seguida, vieram agricultura (+6,2%), serviços pessoais (+2,5%) e comércio (+2,2%).