Museus do Sexo: 10 passeios eróticos pelo mundo

Na alusiva data de 6 de setembro (6/9, em referência à famosa posição sexual) comemora-se o Dia do Sexo. E para celebrar, vale a pena conferir alguns dos lugares dedicados ao assunto mais “culturais” do mundo: os museus do sexo, que celebram o erotismo das mais diversas formas.

Há opções em destinos sexies por natureza, como Las Vegas, nos EUA, e Amsterdã, na Holanda. Mas há boas surpresas até mesmo online. Confira.

10 Museus do Sexo para visitar pelo mundo

1. Sexmuseum Venustempel – Amsterdã, Holanda

O auto-intitulado museu do sexo mais antigo do mundo celebra o erotismo com uma estátua de Vênus, a deusa do amor, na porta. O acervo inclui desde brinquedos sexuais antigos até gravações de áudios picantes de famosos.

2. Erotic Museum – Barcelona, Espanha

Situado bem em frente ao mercado La Boqueria, em La Rambla, o museu erótico de Barcelona reúne 800 artefatos. Ali dá para saber mais sobre o famoso Kama Sutra e ver alguns trabalhos sórdidos de Picasso.

3. Sex Machines Museum – Praga, República Checa

Entre os mais de 350 artefatos deste museu do sexo estão brinquedos eróticos que fazem até o mais libertino corar. Também é possível ir ao Old Erotic Cinema para ver um filme sensual gravado no início do século 20.

4. Vagina Museum – Londres, Inglaterra

O nome já diz tudo. Este museu na capital da Inglaterra é uma celebração à vagina. Dicas sobre saúde e anatomia fazem do ambiente um lugar feminista seguro, que, na verdade, foi feito para desexualizar o órgão feminino da maneira estereotipada que se vê pelo mundo.

A sensual capital francesa conta com um dos museus do sexo mais famosos do mundo. São quatro andares de mostras permanentes e temporárias divididas por temas: Arte Popular, focado em peças divertidas; Arte Sacra, com amuletos, máscaras e objetos usados em celebrações sexuais; Arte Contemporânea, a mais moderninha de todas, e Bordel, com elementos de cabaré.

6. Beate Uhse Erotik Museum – Berlin, Alemanha

A moderninha Berlim também exala erotismo em seu museu do sexo. Uma mistura de educação e diversão toma conta do ambiente, que conta com salas interativas, projeções e até mesmo jogos de erotismo.

7. Erotic Heritage Museum — Las Vegas, EUA

Las Vegas não poderia deixar de ter um dos museus do sexo mais populares do planeta. O espaço na Cidade do Pecado conta com fotos, filmes e ambientes de arte performática. Bondage e outros tipos de fetichismos são explorados por lá.

8. World Erotic Art Museum – Miami, EUA

A caliente e sensual Miami abriga um museu do sexo em South Beach que, de acordo com seus curadores, celebra a arte, e não a pornografia. Quem o visita encontra exposições instigantes, que vão da educação ao humor, explorando vários povos.

9. Museum of Sex – Nova York, EUA

Este é um dos museus do sexo mais tradicionais do mundo. Uma vez na Big Apple, vale a pena passar por lá. São diversas instalações virtuais e mais de 15 mil artefatos eróticos. A proposta das exposições também é educativa.

Esta opção é boa para quem não pode viajar e gostaria de conferir um dos museus do sexo da lista. O Underpinnings Museum é online e cataloga inúmeras peças íntimas. A seleção inclui espartilhos, calcinhas, sutiãs, cintas e meias.