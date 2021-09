Helô Pinheiro relata sua luta contra o câncer e dispara: Eu preciso viver

06/09/2021 | 10:10



Helô Pinheiro, mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro, revelou em entrevista ao Domingo Espetacular detalhes da luta contra o câncer. A eterna Garota de Ipanema foi diagnosticada com um carcinoma e precisou realizar uma cirurgia, aos 76 anos de idade, para retirar nódulos da tireoide.

-Eu fico assim, uma hora nervosa, outra hora eu fico ansiosa, outra hora eu fico irritada. Acho que mexeu muito com a minha estabilidade emocional, não só de saber, mas também pela própria retirada da tireoide, que os hormônios estão ali para equilibrar. Eu estou praticamente desequilibrada emocionalmente.

Mas continua com um pensamento otimista:

- Eu preciso viver, preciso continuar minha caminhada. Que ela seja longa, é o que eu espero.

A próxima etapa do tratamento será a iodoterapia, que terá alguns efeitos em sua rotina. Ela explica:

- Já não vai poder mais usar esmaltes, tingir cabelo nem pensar, não pode comer gema de ovo, só a clara, não posso comer nada que tem iodo ou sódio, tipo água de coco, que eu adoro.

Diagnóstico

Helô descobriu o câncer após apresentar alguns sintomas fora do comum, como a sensação de muito calor.

- Eu pensei: Meu Deus, eu já passei da menopausa já tem tempo, por que eu estou sentindo esses calores? Falei com meu ginecologista e ele me recomendou um check-up.

Após fazer os exames, Pinheiro descobriu que tinha cinco nódulos na tireoide e recebeu o diagnóstico de câncer.

- Quando ela falou era um carcinoma já me assustou de qualquer forma, ler ou saber dá no mesmo, mas como ela me tranquilizou dizendo: Não, você pode ficar sossegada que você vai se curar, me deu um pouco mais de alívio.