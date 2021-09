Grande ABC oferece 816 vagas de emprego

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/09/2021 | 07:00



O Grande ABC começa a semana com a oferta de 816 vagas de emprego. O total leva em consideração dados divulgados por seis das sete cidades (exceção é Diadema) e compilados pelo Diário. A maioria das oportunidades está concentrada em Santo André, São Bernardo e em São Caetano.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo está com 327 vagas. O maior número de ofertas é para auxiliar de cozinha (50 vagas); controlador de acesso (50); auxiliar de limpeza (50) e vendedor porta a porta (40). Também há oportunidades para motorista de caminhão (23); ajudante de motorista (20); assistente de vendas (20); auxiliar de expedição (20). As profissões de pedreiro, pintor de veículos, e confeiteiro também estão no rol de oportunidades, com até 34 vagas ao todo. Para profissionais deficientes, o CTR são-bernardense regista oito vagas: auxiliar de estoque (cinco) e atendente de lanchonete (três). A central está localizada na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, e funciona das 8h às 17h e, às sextas até às 15h.

O CPTR (Centro Púbico de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André registra 139 vagas de emprego. A maioria das oportunidades é destinada a profissionais deficientes: 60 (operador de telemarketing ativo e receptivo). A unidade dispõe de dez vagas para ajudante de pasteleiro; oito para garçom; oito para auxiliar de cozinha; três para pedreiro; três para consultor ERP fiscal, entre outras. O CPTR andreense tem duas unidades, sendo uma na Avenida Artur de Queirós, 720, bairro Casa Branca, e outra na Rua Sigma, 300, na Vila Mazzei. Os interessados em se cadastrar para as vagas devem se dirigir ao CPETR munidos de carteira de trabalho e outro documento de identidade com foto.

A Prefeitura de São Caetano informou que o município oferece 260 vagas. As oportunidades são para pedreiro, operador de tornos CNC, jardineiro, encanador industrial, soldador qualificado, cozinheira, manicure, borracheiro, marceneiro, vendedor, auxiliares de limpeza, açougueiro, entre outras. Para consultar detalhes sobre as oportunidades e realizar o cadastro é necessário acessar o site: portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Profissionais de Mauá em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) mauaense para se candidatar e concorrer a um novo emprego. Atualmente, o painel do órgão contabiliza 20 vagas. O sistema é atualizado semanalmente. As funções disponíveis são: ajudante geral; auxiliar de produção; corretor de seguros; costureira; pedreiro e pintor de automóveis. Os trabalhadores interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63. Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 15h30. Por conta do feriado da Independência, o posto só abrirá na quarta-feira.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires registra 16 vagas, sendo a maioria para auxiliar de produção e para costureiras (cinco vagas cada). Já em Rio Grande da Serra são 54 oportunidades de emprego.