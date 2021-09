Rodovias de SP têm trânsito intenso e congestionamento no feriadão

04/09/2021 | 12:30



Às vésperas do feriado de 7 de Setembro, as principais rodovias que ligam a região metropolitana de São Paulo com municípios do litoral têm registrado trânsito intenso, com pontos de lentidão e engarrafamento desde sexta-feira, 3. Segundo as concessionárias responsáveis, cerca de 16 quilômetros apresentam congestionamento na ida para a Baixada Santista, e pelo menos outros 23 têm tráfego lento. Também há registros de excesso de veículos nas estradas para o litoral norte, para o interior e para fora do Estado.

A expectativa é que ao menos 4,5 milhões de carros circulem pelas principais rodovias estaduais que saem da capital durante os próximos dias. Este é o primeiro feriado prolongado depois que o governo estadual acabou com as restrições de horário e permitiu o funcionamento do comércio com 100% da capacidade.