Cautela na desmobilização

04/09/2021 | 10:02



Cidades do Grande ABC estão desmobilizando suas estruturas de cuidados a pacientes com Covid-19. Em cinco meses, metade dos leitos destinados a pessoas com o novo coronavírus foi desativada em cinco dos sete municípios. Compreende-se. A iniciativa vem na esteira do avanço das campanhas de vacinação em massa, que já imunizaram mais de metade da população adulta e derrubaram o aparecimento de novos casos de infecção pelo coronavírus e, especialmente, o número de internações. Mas é preciso cautela na tomada de decisões que envolvam a pandemia. A doença está sob controle, mas não é descartada a possibilidade de variantes do vírus comprometerem os planos.

Embora os números sejam cada vez menores, ainda morre muita gente com Covid no Grande ABC. Em seis dias, por exemplo, foram seis. E a situação pode piorar se a variante delta do coronavírus repetir na região o estrago que causou em outras partes do País, como no Estado do Rio de Janeiro, que foi obrigado a recuar nas medidas de retomada das atividades econômicas e sociais depois que surto da doença, provocado pela nova cepa, aumentou a quantidade de óbitos. Ontem, Minas Gerais registrou cinco casos provocados por uma inédita mutação do vírus, chamada de mu, identificada originalmente na Colômbia e que estudos preliminares sugerem ser resistente às vacinas.

Não existe, da parte deste Diário, nenhuma tentativa de alarmar a população com previsões apocalípticas. Este jornal crê na capacidade da ciência e das autoridades para que o Grande ABC, o Brasil e o mundo vençam, em breve, o inimigo que já fez milhões de vítimas fatais ao redor do globo. Mas é sua obrigação fazer os alertas necessários para evitar que o otimismo exagerado embote a capacidade dos gestores da área da saúde na hora da tomada de decisão. Enquanto a Covid continuar a ser ameaça à população, o ideal é que os municípios mantenham suas estruturas minimamente mobilizadas para atender com agilidade a qualquer recidiva. Um pouco de cautela neste momento não há de fazer mal.