Rodovias Anchieta e Imigrantes têm congestionamento no sentido litoral

As rodovidas Anchieta e Imigrantes registram congestionamento na manhã deste sábado (4), no sentido litoral. Por conta do excesso de veículos há pontos de lentidão do km 27 ao km 43 na Imigrantes e do km 31 ao km 38 na Anchieta. As demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresentam tráfego normal.

O motorista precisa ficar atento a visibilidade nos trechos, já que o tempo está encoberto e há neblina no topo da serra.

O SAI está em Operação Descida (7X3). Para a descida, o motorista pode utilizar as pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.