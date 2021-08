Suposto novo affair de Kim Kardashian fala publicamente pela primeira vez

31/08/2021 | 09:10



Não é novidade para ninguém que Kim Kardashian está solteirona e segundo informações compartilhadas pelo Page Six, a influenciadora estaria saindo com um advogado, escritor e comentarista da CNN.

Pois é, o nome dele é Van Jones e ele foi um dos primeiros nomes apontados como affair de Kim e em entrevista ao portal ele revelou que a teoria é absurda, mas não disse com todas as letras que eles não estavam se conhecendo melhor.

- Nunca fiz nenhum comentário sobre os rumores de namoro entre eu e Kim Kardashian, pois achei isso um absurdo. Foi lisonjeiro para mim, mas provavelmente não foi lisonjeiro para ela.

Durante um dos episódios da série Keeping Up Whith The Kardashians, a empresária aproveitou e revelou como o advogado estava lidando com toda essa situação.

- Ele me mandou uma mensagem e disse: esse boato me rendeu tantos encontros e estou muito grato, então devo a você.

Mas parece que Kim Kardashian está mesmo empenhada em uma suposta reconciliação com seu ex-marido, Kanye West que segundo o TMZ, o ex-casal tem passado muito tempo junto. Será que eles voltam?